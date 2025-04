Marcelo Cabo exalta Santa Cruz em apresentação: "clube de uma história linda"

A- A+

O Santa Cruz apresentou, nesta quinta-feira (3), o novo treinador da equipe, Marcelo Cabo. Citando-se motivado com a oportunidade, o comandante afirmou que aceitou o convite em comandar o Tricolor na Série D do Campeonato Brasileiro por “tudo que o clube representa”.

"Quando eu aceito o convite do Santa Cruz, eu não vejo a divisão em que o clube está, mas pelo tamanho da grandeza que ele tem. Costumo dizer que o treinador não tem que se importar com a divisão que ele vai disputar. Eu já disputei todas as divisões e Copa do Mundo", iniciou.

"O clube que me contrata hoje é um gigante do futebol brasileiro. A história do Santa Cruz, a sua torcida, o projeto que me foi apresentado…acabei por não ter dúvidas para dar continuidade com o trabalho", afirmou o treinador.

Estilo

Carioca de 58 anos, Marcelo Cabo afirmou que conhece a história do clube há muito tempo e projeta que o trabalho que será implementado fará jus ao que o torcedor coral gosta.

“O Santa Cruz é um clube de uma história linda. Eu acompanho futebol desde 1976. Cansei de ver o Santa jogar no Rio de Janeiro, com aqueles times históricos, as partidas da Seleção aqui no Arruda. Tinha esse encanto pelo estádio e torcida. A minha metodologia busca um time que gosta da bola, que busca o gol a todo momento. Acho que encaixa muito com a história do Santa Cruz, com o que o clube pensa e o que a torcida gosta", detalhou.

O Santa Cruz enfrenta, neste sábado (5), no Arruda, o ABC, em partida amistosa. A estreia oficial será na semana seguinte, em Campina Grande, diante do Treze, pela Série D.

Histórico

Marcelo Cabo tem diversos trabalhos no futebol brasileiro, passando por CRB, CSA, Vasco, Figueirense, Guarani, Vila Nova, Atlético-GO, Chapecoense, Goiás, Remo, ABC, Floresta. Brusque, Água Santa e Capital Brasília.

No CSA, Cabo foi campeão alagoano em 2018 e 2019. No CRB, faturou os estaduais de 2020 e 2022. No Atlético-GO, o treinador levou o Goiano de 2020 e a Série B de 2016.

