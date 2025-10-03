A- A+

Decisão Marcelo Cabo mostra confiança na conquista do Santa Cruz: "vamos buscar esse título" Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título nos 90 minutos

Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz, às vésperas da grande finalíssima da Série D, mostra otimismo que o time coral tem o suficiente para reverter a situação. A partida acontece neste sábado (04), às 16h, na Arena Barra, em Santa Catarina.

O atual cenário passa pelo derrota por 2x1, no jogo de ida, na Arena de Pernambuco. Ou seja, para o Tricolor terminar com o título ao fim dos 90 minutos, é necessário vencer por dois gols de diferença. Qualquer vitória por um gol leva a disputa aos pênaltis.

"É o último jogo da temporada, vamos com um bom otimismo, com uma boa convicção de que vamos buscar esse título, mas a gente sabe que foi uma competição que nos trouxe muita satisfação em conseguir esse acesso", disse.

Mesmo com o acesso garantido, visto como principal meta do ano, o título também se tornou um objetivo importante. Após a mudança no calendário do futebol brasileiro e no formato de algumas competições, o título da Série D 2025 renderia uma vaga na Copa do Brasil 2026, torneio mais rentável atualmente.

“Ainda temos uma meta a cumprir, que é buscar esse título fora de casa. Foi uma campanha muito árdua, mas que conquistamos os principais objetivos, com um trabalho coletivo muito bom", refletiu.







