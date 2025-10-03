Sex, 03 de Outubro

Decisão

Marcelo Cabo mostra confiança na conquista do Santa Cruz: "vamos buscar esse título"

Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título nos 90 minutos

Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz  - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz, às vésperas da grande finalíssima da Série D, mostra otimismo que o time coral tem o suficiente para reverter a situação. A partida acontece neste sábado (04), às 16h, na Arena Barra, em Santa Catarina. 

O atual cenário passa pelo derrota por 2x1, no jogo de ida, na Arena de Pernambuco. Ou seja, para o Tricolor terminar com o título ao fim dos 90 minutos, é necessário vencer por dois gols de diferença. Qualquer vitória por um gol leva a disputa aos pênaltis. 

"É o último jogo da temporada, vamos com um bom otimismo, com uma boa convicção de que vamos buscar esse título, mas a gente sabe que foi uma competição que nos trouxe muita satisfação em conseguir esse acesso", disse. 

Mesmo com o acesso garantido, visto como principal meta do ano, o título também se tornou um objetivo importante. Após a mudança no calendário do futebol brasileiro e no formato de algumas competições, o título da Série D 2025 renderia uma vaga na Copa do Brasil 2026, torneio mais rentável atualmente. 

“Ainda temos uma meta a cumprir, que é buscar esse título fora de casa. Foi uma campanha muito árdua, mas que conquistamos os principais objetivos, com um trabalho coletivo muito bom", refletiu.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

