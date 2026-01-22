A- A+

Futebol Marcelo Cabo promete mudanças na escalação do Santa contra o Náutico Andrey, expulso, é um dos atletas que não entrará em campo neste domingo (25), na Arena de Pernambuco, no Clássico das Emoções

Após a derrota por 1x0 para o Retrô na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, o técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, prometeu novidades na equipe para o confronto deste domingo (18), também no estádio de São Lourenço da Mata, contra o Náutico. Tanto na escalação como na mentalidade.





Alterações

“Vão ter mudanças na escalação e no comportamento. Não podemos continuar com isso. Precisamos de uma virada de chave porque temos um clássico no domingo”, citou, indicando que compreende a pressão da torcida após o tropeço recente.

“As cobranças são justas. A torcida tem plena razão de cobrar e vaiar. Não entregamos o que ela quer, mas precisamos virar a página. A responsabilidade dos jogadores que chegaram é toda minha. Eu escolhi esse elenco. Se ele não responde, a responsabilidade é minha. Não adianta achar culpado”, frisou.

O treinador também comentou sobre a pressão no cargo às vésperas de disputar o primeiro clássico de 2026. “Meu cargo é do presidente. Tenho de focar naquilo que posso controlar. Vamos reorganizar tudo para fazer um bom jogo. Tenho contrato, sou um treinador experiente e já vivi esse momento. Sei o caminho a trilhar para mudar isso”, apontou.

Desfalque

Expulso diante do Retrô, o volante Andrey está fora do clássico. Pedro Favela e Gabriel Galhardo são as opções para o setor. Nas laterais, Israel e Alex Ruan podem pegar as vagas de Pedro Costa e Rodrigues, respectivamente. No meio, Willian Júnior disputa espaço com Matheus Régis.

