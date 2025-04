A- A+

SANTA CRUZ Marcelo Cabo afasta preocupação com derrota do Santa Cruz em amistoso, e projeta evolução do time Tricolor do Arruda perdeu para o ABC, neste sábado (5), no último teste preparatório para o início da Série D

O Santa Cruz teve uma atuação fraca diante do ABC-RN, em amistoso preparatório para a Série D, na tarde deste sábado (5).

No entanto, a derrota por 1 a 0 e a atuação da equipe não assustaram o técnico Marcelo Cabo, que fez sua estreia no comando do Tricolor.



Ele compreendeu o sentimento do torcedor com o resultado, mas disse ter enxergado aspectos positivos na performance do time.

“O sentimento do torcedor sempre vai ser respeitado por mim, claro, mas eu não tenho uma preocupação excessiva pelo que aconteceu hoje. A gente teve um amistoso, é claro que o resultado é muito ruim, sempre que o Santa Cruz tiver um resultado adverso é muito ruim para todo o contexto. Mas tiveram coisas boas e positivas dentro do jogo”, iniciou Marcelo.

“A gente teve uma marcação alta, que não deixou o ABC fazer a primeira construção, a gente teve uma pressão muito boa e a gente teve uma circulação de bola boa. Faltou um pouco mais de contundência no último terço, quando a gente conseguiu o espaço para atacar nesse último terço.



Eu acho que depois da segunda gama de alteração desorganizou um pouco, e aí gerou um pouco de espaço para o time do ABC. Mas até então o jogo estava equilibrado, a gente tomou um gol de um lateral, onde houve uma desatenção”, complementou o novo técnico do Tricolor.

Após a leitura da partida, Marcelo identificou algumas melhorias que precisa realizar nos treinamentos da equipe, especialmente na saída de bola.

“As minhas equipes têm característica de sair de trás com o jogo apoiado. Claro que com três sessões de treinamentos você não vai conseguir performar da maneira que eu quero, mas eu acho que houve um ‘start’, um início daquilo que eu penso de ideia de jogo.



Então houve alguns momentos que a gente errou, mas também teve alguns momentos que a gente conseguiu fazer a primeira construção até chegar no último terço. É uma coisa que a gente vai precisar trabalhar, treinar e repetir, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse momento”, projetou.

Questionado sobre Thiago Galhardo, que também apresentou uma performance abaixo do esperado, o treinador pediu paciência com o atacante e projetou um progresso na condição física do atleta.

“Um jogador que teve o tempo de inatividade que ele teve, hoje praticamente ele ‘restarta’. A gente tinha uma minutagem já estipulada para que pudesse fazer ele trabalhar, ganhar ritmo de jogo, mas que também não tivesse uma sobrecarga dentro do jogo, porque o mais importante de tudo é a estreia no próximo domingo”, iniciou.

“Ele suportou 70 minutos. Claro que ele não está na sua plenitude de forma física, nem técnica, agora eu tenho certeza que no próximo jogo ele vai dar um passo de evolução. Mas eu acredito que a gente vai ter o Thiago de 80 a 100% na terceira rodada [da Série D], que aí ele já pode estar numa melhor condição física, técnica e tática”, explicou.



