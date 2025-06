A- A+

Futebol Marcelo Cabo se encanta com torcida do Santa Cruz: "não vejo a hora de jogar para 50 mil" Neste domingo (01), Tricolor contou com o apoio de mais de 30 mil torcedores

Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz, vive uma relação de mão dupla, sonha e faz os outros sonharem. Neste domingo (01), na vitória por 3x1 diante do Ferroviário, pela 7ª rodada da Série D, a torcida tricolor esgotou os ingressos e levou mais de 30 mil torcedores ao estádio, próximo da atual capacidade máxima.

Empolgado com o atual momento - líder isolado do Grupo A3 e ainda invicto - e pelo engajamento da torcida, o comandante coral projeta viver ambientes ainda mais empolgantes no José do Rego Maciel e divide isso com o seu grupo de jogadores.

“Os jogadores que levam alegria ao torcedor, que agora vão passar uma semana feliz. Quando soube que acabaram os ingressos, agora não vejo a hora de jogar para 50 mil, porque para 30 mil já joguei, quero mais, porque eles são capazes disso, foi um domingo lindo", iniciou.

“Nós comentamos na concentração a parcial de ingressos vendidos, chega a arrepiar. Trazer essa alegria, quando vou na padaria, vejo nossa camisa passeando pela cidade e isso é o orgulho que queremos levar ao torcedor ", afirmou Marcelo Cabo.

O confronto diante do Ferroviário teve o peso simbólico do encerramento do primeiro turno da fase de grupos. Desde os dias anteriores, Cabo alertou que esse poderia ser um dos confrontos mais complicados, mas revelou como fez para conquistar a sexta vitória na competição, a quarta consecutiva.

“Foi um jogo muito difícil, o adversário não nos facilitou em nada, é um time muito bem organizado. Eles protegem muito bem por dentro, mas o futebol é um ‘cobertor curto’ e a gente balançava para ter superioridade no lado oposto, foi assim que a gente construiu os gols e a vitória", revelou o treinador.

Agora somando 19 pontos, a apenas quatro dos 'sonhados 23 pontos', o treinador dividiu o feito com o grupo de atletas e afirma que tem muito o que evoluir ainda.



“Foi uma vitória muito bem construída ao longo da semana, mas o mais importante é que nada desse estudo vai adiantar se os jogadores não quiserem se aplicar em fazer. Foi uma vitória importante, que nos deixa na liderança da chave, nos aproxima do objetivo da classificação. Seguimos evoluindo e tenham certeza que temos muito para crescer", disse.

O Santa Cruz produziu mais uma partida equilibrada e soube ser superior dentro do Arruda. Por mais que não tenha sido a mais inspirada nessa Série D, o Tricolor não deixou o ritmo cair e mostrou muita intensidade durante os 90 minutos.



"(A entrega) é uma característica que a minha equipe vai ter e que a competição pede. Lembro logo nos meus primeiros dias aqui, disse que poderíamos ter um dia ruim taticamente ou tecnicamente, mas quem joga no Santa tem que deixar tudo dentro de campo, esse é o DNA do Time do Povo, a torcida quer isso", afirmou.

Líder isolado com seis pontos à frente do América-RN, que é o segundo colocado, o Santa também tem uma vantagem ainda mais significativa do primeiro fora do G4, o Treze, que tem somente nove pontos. Já virtualmente classificado, o Tricolor inicia o 'segundo turno' da fase de grupos contra o próprio Ferroviário, no próximo domingo (08), em Fortaleza, às 17h30.



