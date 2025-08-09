A- A+

Santa Cruz Marcelo Cabo se emociona após classificação e dedica vitória do Santa Cruz à torcida "Era preciso separar os homens dos meninos", afirmou o treinador em entrevista coletiva após a partida

O técnico Marcelo Cabo não conteve a emoção após a dramática classificação do Santa Cruz sobre o Sergipe, neste domingo (9), na Arena Pernambuco, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer por 2 a 1 no tempo normal, a vaga foi decidida nas cobranças alternadas de pênaltis e o treinador abriu o coração sobre a pressão da semana, a força da torcida e o orgulho de seguir no comando tricolor.

Ao fim da partida, o treinador protagonizou um momento de emoção à beira do gramado diante da torcida e explicou que as lágrimas eram de alegria, não de alívio.

“Foi um sentimento de todos que eu apenas expressei no momento. Eu escolhi estar aqui. Sei que a história recente do Santa Cruz é uma história difícil e a torcida não merece estar onde está”, afirmou Cabo.

O técnico contou que a semana de trabalho foi marcada pela pressão e pela possibilidade real de que aquele pudesse ser seu último jogo no comando. “Era a hora de separar os homens dos meninos. A gente sabia que ia representar uma nação”, completou.

A caminhada até o estádio no dia do jogo também foi simbólica. “Eu vim do hotel pra cá e olhando o caminho… quem não se emocionasse com tudo isso, tá morto para o futebol”, disse.

Cabo lembrou que aceitou dirigir o Santa Cruz em meio a uma transição de SAF e garantiu que nunca pensou em desistir. “Foi um choro de alegria por poder entregar um 'Dia dos Pais' maravilhoso ao pai tricolor.”

Em tom de comparação, o treinador revelou que já viveu frustrações intensas, como na eliminação da Seleção Brasileira para a Holanda na Copa do Mundo, e que perder a partida deste domingo poderia doer tanto quanto. A presença da família na cidade também reforçou a emoção. “Minha esposa veio de Maceió com minha família. Pedi para ela comprar duas camisas para os meus netos, porque eu disse que a gente iria continuar.”

Cabo destacou ainda o respeito à torcida e à imprensa, afirmando que as críticas o fazem crescer e que não tem “compromisso com o erro”. O treinador também valorizou o comprometimento do elenco, citando uma reunião de duas horas na véspera do jogo como um dos momentos mais marcantes de sua carreira.

Dentro de campo, o plano inicial deu certo: gol logo no início, possibilidade de ampliar e, mesmo com o empate adversário, a preparação para os pênaltis fez a diferença. “Futebol não é ciência exata. Às vezes planejamos e não conseguimos, mas hoje conseguimos levar para o campo o que trabalhamos.”

A classificação garante mais quinze dias de caminhada na Série D e, segundo Cabo, um 'Dia dos Pais' especial: “Vou passar com minha família e com toda a família tricolor”.

