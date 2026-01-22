A- A+

Futebol Pernambucano Marcelo Cabo vê partida inaceitável do Santa Cruz e dispara: "mudanças vão ocorrer" Treinador do Santa vira reorganizar a casa para o confronto diante do Náutico, no domingo (25)

Mais do que a primeira derrota na temporada, o jogo entre Santa Cruz e Retrô, que terminou em 1x0 para a Fênix, na Arena de Pernambuco, apresentou mais uma partida em que a Cobra Coral jogou mal na temporada. Muito pressionado no cargo, o técnico Marcelo Cabo classificou o jogo desta quarta-feira (22) como inaceitável por parte do time Tricolor.

Antes mesmo de ouvir as perguntas dos repórteres na coletiva de imprensa, o treinador fez um pedido público de desculpas ao torcedor e analisou um pouco a partida.

“Gostaria de fazer um pedido de desculpa ao nosso torcedor, como treinador do Santa Cruz, é inaceitável nosso comportamento, a maneira como nos portamos e quero deixar bem claro que toda a responsabilidade é minha porque a diretoria sempre respaldou a montagem do elenco e o planejamento, então em quatro jogos a gente não teve a resposta que a gente precisava dar", refletiu Marcelo Cabo.

A derrota fez com que o Santa despencasse na tabela, caindo da vice-liderança para o quarto lugar. No próximo domingo (25), o time enfrenta o Clássico das Emoções diante do Náutico e comandante prometeu mudanças.

"Eu vou mudar, mudanças vão ocorrer, seja na escalação ou no comportamento, vocês podem esperar. A gente não pode continuar com essa sequência que tivemos, de justificar ser início de campeonato, de ser somente três jogos, não adianta ficar contextualizando dentro do cenário que apresentamos hoje", disparou o treinador.

Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pressionado no cargo, Marcelo Cabo entende que as vaias ouvidas durante toda a partida são justas e que a partida diante do Retrô foi daquelas "para esquecer". O técnico prometeu cobranças internas e disse que focará em reorganizar o time.

“Meu cargo está na mão do presidente do clube, eu tenho que focar naquilo que eu posso controlar, que é reorganizar tudo para podermos fazer um bom jogo. Tenho contrato, estou sempre pronto, sou experiente, já vivi esse momento várias vezes, então eu sei o caminho que tenho que trilhar", garantiu.



