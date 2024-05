Marcelo, do Fluminense, lamenta a aposentadoria de Toni Kroos: 'Dia triste para o futebol'

A- A+

A grande notícia desta terça-feira no mundo do futebol é a aposentadoria de Toni Kroos. O meio-campista de 34 anos anunciou que vai pendurar suas chuteiras após a Eurocopa com a seleção da Alemanha.

Companheiros e ex-companheiros do meio-campista fizeram questão de prestar homenagens ao jogador, assim como Vini Jr, o lateral-esquerdo Marcelo, ex- Real Madrid e hoje jogador do Fluminense, postou um texto em seu Instagram para lamentar a aposentadoria de Kroos, e fez um pedido especial para que o meia conquiste a 15ª Champions League da história do Real Madrid.

- Hoje é um dia muito triste para o futebol. Meu querido Toni, é difícil perceber que não poderemos continuar a desfrutar de você. Desde que você chegou em Madrid, você demonstrou sua qualidade, seu amor por este jogo e uma ambição enorme para continuar vencendo. O Madridismo e o mundo do futebol lembrarão de você como uma grande lenda, um jogador que marcou época. E estou muito feliz e orgulhoso de ter compartilhado isso ao seu lado. Obrigado por tudo, e Toni, se eu puder fazer um último pedido: conquiste a décima quinta. Obrigado, mestre! - postou Marcelo.

Como bem disse Marcelo, Toni Kroos ainda tem um compromisso muito importante antes de se despedir do Real Madrid. No próximo dia 1 de junho, o clube espanhol entra em campo para a decisão da Champions League 23/24, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, no Estádio de Wembley, na Inglaterra.

