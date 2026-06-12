Marcelo é escoltado por policiais mexicanos após confusão na abertura da Copa, diz jornal

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O ex-lateral Marcelo viajou à Cidade do México para acompanhar de perto o início da Copa do Mundo de 2026, mas a visita acabou marcada por um episódio inesperado fora do estádio.

Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, o brasileiro precisou deixar uma área próxima ao Estádio Azteca sob proteção das autoridades após ser surpreendido por uma série de manifestações que ocorreram na região.



De acordo com a reportagem, o ex-jogador estava nos arredores do local após a partida de abertura entre México e África do Sul quando os protestos se intensificaram. Com o aumento da tensão entre manifestantes e forças de segurança, policiais identificaram Marcelo no local e decidiram retirá-lo preventivamente da área.

A ação ocorreu por medida de segurança, já que as autoridades avaliavam que a movimentação poderia oferecer riscos às pessoas que circulavam na região. O brasileiro foi conduzido para um local seguro e não sofreu qualquer tipo de lesão durante o incidente.



Mesmo diante do episódio, Marcelo compartilhou normalmente registros de sua passagem pela abertura do Mundial. Em suas redes sociais, publicou imagens do ambiente no Azteca, da vitória mexicana por 2 a 0 sobre a África do Sul e também das atrações da cerimônia inaugural, que teve a participação da cantora colombiana Shakira.



O ex-atleta do Real Madrid, porém, não fez qualquer menção aos acontecimentos registrados do lado de fora do estádio mexicano.



A abertura da Copa mobilizou uma grande operação de segurança na capital mexicana, com milhares de agentes espalhados pelos arredores do Azteca. Ao longo do dia, grupos organizados e movimentos sociais promoveram atos em diferentes pontos da cidade. Parte dessas manifestações acabou evoluindo para confrontos com a polícia, especialmente nas proximidades do estádio.

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