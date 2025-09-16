A- A+

Futebol Campeão com o Náutico em 2001, Marcelo Fernandes elogia o clube antes de jogo pela Série C Técnico da Ponte Preta vestiu a camisa do Timbu na campanha do título estadual no ano do centenário dos alvirrubros



Uma foto nas redes sociais, ao lado de Kuki, Thiago Tubarão e Rafael, entrega o que para os mais velhos não é surpresa: Marcelo Fernandes passa longe de ser um desconhecido para os alvirrubros. Hoje técnico da Ponte Preta, o comandante jogou pelo Náutico no ano do centenário do clube, em 2001, sendo campeão estadual. Quase 25 anos depois, vai enfrentar o Timbu pelo quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Encontro que o faz recordar com carinho da passagem por Pernambuco.









2001

“As lembranças são as melhores possíveis. Era outra fase da minha vida, como jogador. Eu tinha 30 anos e o Náutico me deu essa possibilidade de jogar naquele time de 2001. Foi um dos melhores grupos que joguei, conquistando o título estadual no centenário e depois em 2002”, iniciou o treinador.

“Temos um grupo de conversa com todo mundo que jogou em 2001. Thiago Tubarão, Sílvio, Kuki, Sangaletti, Wallace, Lima, Gil, Adilson, Fábio, Fumaça, vários ex-jogadores. Ajuda a matar a saudade. A gente sempre fala por lá. Transmiti orações positivas para Kuki, que se recupera de um problema de saúde (AVC).Quero vê-lo no fim de semana, dar um abraço antes do jogo. Guardo com carinho essa passagem”, completou.

Mudança

Marcelo Fernandes começou a Série C treinando o Guarani e deixou o clube justamente após o Bugre ser derrotado para o Náutico, ainda na primeira fase. No dia 12 de agosto, foi anunciado pela Ponte e, desde então, ajudou a Macaca a engatar uma série de cinco vitórias seguidas, sendo duas delas no quadrangular, no clássico contra o ex-clube e perante o Brusque.

Se dentro de campo a fase é boa, fora o cenário é conturbado na Ponte, com problemas de salários atrasados. Marcelo, porém, ressalta o profissionalismo do grupo.

“Os jogadores entendem e sofrem com isso, mas são extremamente profissionais. A direção está tentando solucionar essa questão o mais rápido possível. Enquanto isso, os atletas não estão deixando a peteca cair. São aguerridos e provaram isso nos dois jogos do quadrangular”, observou.

O treinador da Ponte também fez questão de elogiar o técnico Hélio dos Anjos. “Tenho um carinho enorme pelo professor. É uma referência no futebol brasileiro e será uma honra jogar mais uma partida contra ele. Será um grande duelo. Vamos estar preparados para conseguir um bom resultado”, observou.

O Náutico está na terceira posição do grupo, com três pontos. Mesma pontuação do Guarani, vice-líder, com vantagem no saldo de gols (1x-1). O Brusque é o lanterna, sem pontuação, e a Ponte lidera, com seis.

