Marcelo Gallardo anuncia saída do River Plate: "Dor na alma"

A- A+

O técnico Marcelo Gallardo decidiu por um ponto final em sua complicada segunda passagem pelo River Plate. A decisão foi anunciada pelo treinador em vídeo publicado pelo clube na noite desta segunda-feira.

Gallardo terá um último jogo à frente do clube na quinta-feira, quando a equipe recebe o Banfield, pela sétima rodada do Torneio Apertura do Campeonato Argentino.



"É uma mensagem para todos os torcedores. Tentarei ser breve para não ser tomado pela emoção e a dor que significam anunciar que a partida de quinta-feira será minha última. Só (deixo) palavras de agradecimento, principalmente a este enorme clube, a sua gente pelo amor incondicional durante todos esses anos, incluindo em momentos delicados como este. Claramente as coisas não saíram como projetamos. Me invade a emoção e a dor na alma por não cumprir os objetivos [...]", lamentou o treinador, em sua fala.





Ídolo, dono de 14 títulos, e eternizado em estátua no River Plate, Gallardo voltou ao clube em agosto de 2024 para tentar iniciar mais uma era vitoriosa no clube. O técnico foi ao mercado e fez profundas mudanças no elenco, mas o projeto não engrenou. Nas últimas semanas, o técnico vinha enfrentando pressão intensa pelos resultados irregulares: foram cinco derrotas nos últimos 10 jogos.

Veja também