Marcelo Gallardo, ex-River Plate, é o novo técnico do Olympique de Marselha, diz site

Sem clube desde 2022 quando deixou o River Plate, o treinador argentino Marcelo Gallardo aceitou o convite para assumir o Olympique de Marselha. Depois de uma longa negociação, o técnico deve chegar ainda nesta sexta-feira na França para assinar o contrato. As informações são do site francês Le Phocéen.

Gallardo passou oito temporadas no comando do River, onde conquistou diversos títulos que lhe renderam uma estátua de 15 metros como homenagem na entrada do clube, obra que gerou alvoroço nas redes sociais. Sob o comando dele, o time venceu três Copas da Argentina, um Campeonato Argentino, três Recopas Sul-Americana, uma Copa Sul-Americana e uma Libertadores.

O novo treinador será o terceiro argentino a comandar o Olympique de Marselha. Depois de Marcelo Bielsa, que comandou a equipe de 2014 a 2016, Jorge Sampaoli assumiu a equipe entre 2020 e 2022, dando lugar ao croata Igor Tudor.

No início de junho, Tudor anunciou a saída da equipe, depois de uma boa temporada que rendeu a classificação para a Champions League de 2023/24, alegando "questões pessoais e profissionais", e reforçando que não saiu para assumir outro time.

"Não falo francês, mas quero agradecer ao presidente e a todos. Foi uma honra trabalhar neste clube, com esta família e com estes torcedores únicos. Cresci muito a nível pessoal. Deixo o clube numa situação melhor do que aquela em que o encontrei. Vou deixar o Marselha por questões pessoais e profissionais. Não assinei por nenhum clube nem estou chateado com ninguém" contou Tudor.

