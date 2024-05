Marcelo Gomes perde para ex-campeão mundial de judô e Brasil fica sem medalhas em Dushanbe

A- A+

Última esperança de medalha para o Brasil no Grand Slam de Dushanbe, no Tajiquistão, Marcelo Gomes encerrou a sua participação com um sétimo lugar, assim como ocorreu, neste sábado, com Luana Carvalho. O judoca brasileiro perdeu na repescagem para um ex-campeão mundial, o sérvio Nemanja Majdov.



Com apenas 23 anos, Marcelo Gomes começou o domingo com duas vitórias. Logo de cara, bateu o sul-coreano Gwak Dong-han, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, por ippon. Depois, fez o mesmo contra o uzbeque Azizbek Avazmurodov.



As boas atuações elevaram a expectativa por medalha, mas Marcelo Gomes acabou sendo superado nas quartas de final pelo anfitrião Muhammadjon Abdujalilzoda por um waza-ari.





Na repescagem, enfrentou uma "pedreira", o campeão mundial em 2017 e atual campeão do Campeonato Europeu. O brasileiro fez uma grande luta e chegou a estar na frente com um waza-ari, mas Nemanja Majdov pontuou duas vezes e acabou levando a melhor.



O campeão da categoria até 90kg foi o russo Mansur Lorsanov, que derrotou, na final, o checo David Klammert. Muhammadjon Abdujalilzoda, do Tajiquistão, e Han Ju-Yeop, da Coreia do Sul, ficaram com o bronze.



Marcelo Gomes está até o momento dentro da zona de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A vaga pode ser confirmada no último Grand Slam da corrida olímpica, em Astana, no Casaquistão.



O Brasil já tem dez judocas confirmados para Paris-2024: Beatriz Souza, Daniel Cargnin, Guilherme Schimidt, Larissa Pimenta, Leonardo Gonçalves, Mayra Aguiar, Rafael Macedo, Rafael Silva (Baby), Rafaela Silva e William Lima.

Veja também

Campeonato Inglês Liverpool derrota Tottenham e continua na luta pelo título do Inglês