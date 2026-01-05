Marcelo Lomba 'ignora' dura concorrência no gol do Palmeiras e renova contrato até dezembro

A- A+

O Palmeiras terá três goleiros de excelência para a temporada que se inicia no fim de semana, com compromisso diante da Portuguesa, sábado, na estreia do Paulistão. Mesmo ciente da dura concorrência com Weverton e Carlos Miguel, o titular na reta final de 2025, o veterano Marcelo Lomba, de 39 anos, aceitou a proposta de renovação com o clube até dezembro.

No Palmeiras desde 2022, sempre como um reserva de luxo de Weverton - sempre que entrou foi bem -, Lomba completará cinco temporadas defendendo o time alviverde e não escondeu a satisfação pelo acordo.



"Feliz por ficar aqui mais um ano. Acho que no Palmeiras eu tive grandes momentos, tanto dentro de campo quanto fora. É um clube que faz parte da minha família, que me abriu as portas quatro anos atrás. Eu me identifiquei e procuro dar o meu melhor todos os dias", comemorou Lomba. O goleiro tem sete títulos no clube: três Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).



No fim de 2025, com a lesão de Weverton e a escolha de Abel Ferreira pelo recém-chegado Carlos Miguel, especulou-se que Lomba sairia ao fim da temporada por perder espaço. Mas o Palmeiras reconheceu sua importância no elenco e fechou novo acordo.



"Feliz por estar aqui mais um ano junto com os meus companheiros e atrás dos nossos objetivos. Nós e a torcida queremos fazer com que 2026 seja o melhor dos anos, conquistando títulos", projetou "Estou bem mentalmente e fisicamente para colocar toda a minha força, a minha experiência, o meu potencial e a minha capacidade para a gente poder ir o mais longe possível."



Foram somente 28 jogos disputados com a camisa palestrina, nos quais passou 12 sem ser vazado. Nesta história pelo Palmeiras foram 24 gols sofridos. Com a chegada de Carlos Miguel, as chances devem ser ainda mais raras, mas Lomba garante estar pronto para quando precisar ser acionado.

"Eu procuro sempre me antecipar às oportunidades. Trabalhar muito para, quando ela aparecer, poder mostrar um bom trabalho, passar segurança", frisou. "Passar segurança é a chave para um goleiro, acho que isso é essencial e um trabalho duro. E também a capacidade de poder mobilizar quem está ao seu redor. Um goleiro tem que ter liderança, respeito, se impor. Esse perfil eu procuro passar também para o pessoal da defesa, tentando agregar como um todo para que a gente possa ser cada vez mais uma equipe sólida, competitiva e vencedora."



Entre os mais experientes do elenco, Lomba assume o papel de líder e exemplo para os jogadores mais novos e recém-chegados. "Isso é uma identidade minha, sempre ser muito competitivo no treino, no jogo, no dia a dia. Temos um grupo jovem, mas que tem talento de sobra. Sempre há jogadores novos chegando, e nosso objetivo neste ano é o mesmo do torcedor, que é conquistar títulos", reforçou, depois de um frustrante 2025 sem conquistas



"Queremos nos adaptar o mais rapidamente possível, os jogadores novos também, atingir a nossa maior capacidade e mostrar o nosso melhor futebol. Temos fome por conquistar", afirmou. "Senti o grupo muito empenhado, com bastante foco. Hoje foi uma bateria de exames, mas já queremos trabalhar com bola, competir e estar em campo. Temos muita expectativa para 2026", completou, ambicioso.

