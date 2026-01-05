Seg, 05 de Janeiro

Marcelo Lomba 'ignora' dura concorrência no gol do Palmeiras e renova contrato até dezembro

"Feliz por estar aqui mais um ano junto com os meus companheiros e atrás dos nossos objetivos", projetou o goleiro

O veterano arqueiro renovou o seu contrato até o final do ano com o Palmeiras

O Palmeiras terá três goleiros de excelência para a temporada que se inicia no fim de semana, com compromisso diante da Portuguesa, sábado, na estreia do Paulistão. Mesmo ciente da dura concorrência com Weverton e Carlos Miguel, o titular na reta final de 2025, o veterano Marcelo Lomba, de 39 anos, aceitou a proposta de renovação com o clube até dezembro.

No Palmeiras desde 2022, sempre como um reserva de luxo de Weverton - sempre que entrou foi bem -, Lomba completará cinco temporadas defendendo o time alviverde e não escondeu a satisfação pelo acordo.

"Feliz por ficar aqui mais um ano. Acho que no Palmeiras eu tive grandes momentos, tanto dentro de campo quanto fora. É um clube que faz parte da minha família, que me abriu as portas quatro anos atrás. Eu me identifiquei e procuro dar o meu melhor todos os dias", comemorou Lomba. O goleiro tem sete títulos no clube: três Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

No fim de 2025, com a lesão de Weverton e a escolha de Abel Ferreira pelo recém-chegado Carlos Miguel, especulou-se que Lomba sairia ao fim da temporada por perder espaço. Mas o Palmeiras reconheceu sua importância no elenco e fechou novo acordo.

"Feliz por estar aqui mais um ano junto com os meus companheiros e atrás dos nossos objetivos. Nós e a torcida queremos fazer com que 2026 seja o melhor dos anos, conquistando títulos", projetou "Estou bem mentalmente e fisicamente para colocar toda a minha força, a minha experiência, o meu potencial e a minha capacidade para a gente poder ir o mais longe possível."

Foram somente 28 jogos disputados com a camisa palestrina, nos quais passou 12 sem ser vazado. Nesta história pelo Palmeiras foram 24 gols sofridos. Com a chegada de Carlos Miguel, as chances devem ser ainda mais raras, mas Lomba garante estar pronto para quando precisar ser acionado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por SE Palmeiras (@palmeiras)

"Eu procuro sempre me antecipar às oportunidades. Trabalhar muito para, quando ela aparecer, poder mostrar um bom trabalho, passar segurança", frisou. "Passar segurança é a chave para um goleiro, acho que isso é essencial e um trabalho duro. E também a capacidade de poder mobilizar quem está ao seu redor. Um goleiro tem que ter liderança, respeito, se impor. Esse perfil eu procuro passar também para o pessoal da defesa, tentando agregar como um todo para que a gente possa ser cada vez mais uma equipe sólida, competitiva e vencedora."

Entre os mais experientes do elenco, Lomba assume o papel de líder e exemplo para os jogadores mais novos e recém-chegados. "Isso é uma identidade minha, sempre ser muito competitivo no treino, no jogo, no dia a dia. Temos um grupo jovem, mas que tem talento de sobra. Sempre há jogadores novos chegando, e nosso objetivo neste ano é o mesmo do torcedor, que é conquistar títulos", reforçou, depois de um frustrante 2025 sem conquistas

"Queremos nos adaptar o mais rapidamente possível, os jogadores novos também, atingir a nossa maior capacidade e mostrar o nosso melhor futebol. Temos fome por conquistar", afirmou. "Senti o grupo muito empenhado, com bastante foco. Hoje foi uma bateria de exames, mas já queremos trabalhar com bola, competir e estar em campo. Temos muita expectativa para 2026", completou, ambicioso.

