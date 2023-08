A- A+

Saída Após eliminação para o Maranhão na Série D, Marcelo Martelotte anuncia saída do Retrô O treinador não conseguiu levar a Fênix até a terceira divisão

Marcelo Martelotte anunciou sua saída do Retrô nesta terça-feira (22). O treinador divulgou uma nota de agradecimento nas suas redes sociais. Confira a mensagem na íntegra:

Nota de agradecimento: à todos os funcionários, staff , comissão técnica , pelo árduo trabalho diário para que tudo funcionasse perfeitamente. Aos jogadores , pelo profissionalismo e caráter , de um grupo muito especial. Em especial à Gustavo Jordão e Laércio Guerra, pela oportunidade de fazer parte da família Retrô, uma honra e um prazer . Foi dado o máximo , cada gota de suor , três meses de entrega total … nem sempre o futebol , esse esporte tão apaixonante , te devolve o que você investiu. Mas a experiência foi muito válida e fica o aprendizado . Obrigado Retrô!

Martelotte chegou ao Retrô no início da Série D para substituir Dico Wooley. Foram 15 jogos no comando da Fênix, com oito vitórias, cinco empates e duas derrotas (64% de aproveitamento).

Apesar de avançar na fase de grupos com a melhor campanha do grupo 4, o Retrô não conseguiu o acesso à terceira divisão. A equipe de Camaragibe foi eliminada nos pênaltis para o Maranhão, no último final de semana, na Arena de Pernambuco.

No ano passado, Martelotte também disputou a Série D por um clube pernambucano. Na ocasião, o técnico deixou o torneio com o Santa Cruz na mesma fase (oitavas de final) para o Tocantinópolis.



Veja também

Futebol Zagueiro da Inter de Milão explica motivo inusitado para voltar às redes sociais após um ano