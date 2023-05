A- A+

MEXEU Marcelo Martelotte assume comando do Retrô após demissão de Dico Woolley Anúncio do novo técnico da Fênix foi feito na tarde deste domingo, por meio das redes sociais do clube

O Retrô fez uma substituição no seu comando técnico neste fim de semana. Na noite do sábado (13), a Fênix usou as redes sociais para anunciar a demissão do treinador Dico Woolley, e, também pelas redes sociais, apresentou Marcelo Martelotte na tarde deste domingo (14) como o novo homem à frente do elenco.

Aos 54 anos, Martelotte chega ao Retrô depois de comandar o Joinville, onde conseguiu duas vitórias em sete jogos. Antes, ele cumpriu sua quarta passagem como técnico do Santa Cruz, onde também foi jogador nos anos de 1993 e 1999.



Contabilizando 33 jogos como treinador na equipe de Camaragibe, Woolley chegou ao segundo lugar do Campeonato Pernambucano ano passado e também na atual temporada. Ele ainda garantiu a classificação do time na Pré-Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.

No anúncio da demissão, o Retrô agradeceu “pelo trabalho e dedicação demonstrados”.



Martelotte em PE

Apesar do vínculo mais próximo com o Santa Cruz, Marcelo Martelotte também já vestiu as camisas de Náutico e Sport.

No Leão, ele foi jogador em 2000 e treinador em 2013. Nesse mesmo ano, ele chegou a comandar o Timbu e fez sua estreia na área técnica do Santa Cruz.



Veja também

França Jogadores do Nantes e Toulose se recusam a entrar em campo por causa de campanha contra a homofobia