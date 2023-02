A- A+

TÊNIS Marcelo Melo disputa esta noite vaga na final de duplas do Rio Open Único brasileiro remanescente no torneio entra em quadra às 19h30

Único tenista brasileiro remanescente no Rio Open, Marcelo Melo está a apenas duas vitórias do título inédito no torneio disputado em quadra de saibro. Ao lado do colombiano Juan Sebastian Cabal, o mineiro entra em quadra às 19h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (24), contra os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, O ATP 500 segue até domingo (26) no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.

Leia também • Thomaz Bellucci se aposenta do tênis após derrota no Rio Open

No primeiro torneio jogando juntos, Melo e Cabal emplacaram a segunda vitória seguida na noite de ontem (23), após atropelarem os argentinos Tomas Martin Etcheverry e Diego Schwartzman, por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/2).

"Jogamos muito bem desde o primeiro ponto. Acho que o principal foi a clareza da maneira de jogar que conseguimos executar até o último ponto. Não demos chance alguma a eles durante a partida. Começamos bem e isso deu muita confiança para nós. Eu diria que foi um jogo redondo, bem redondo mesmo, com um erro ou outro normal, sem nenhuma falha tática, nem técnica. Então foi um dia bem positivo para aproveitar para a próxima rodada", avaliou o brasileiro.

A parceria Brasil-Colômbia estreou na quarta (22), com triunfo sobre os os austríacos Lucas Miedler e Alexander Erler, por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 10/7).

Veja também

Futebol Três meses após ser contratado, Felipinho é apresentado no Sport