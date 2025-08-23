A- A+

Tênis Marcelo Melo e Rafael Matos são campeões do ATP 250 de Winston-Salem A dupla brasileira derrotou de virada o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler

Às vésperas do US Open, que começa neste domingo, os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos se sagraram campeões do ATP 250 de Winston-Salem neste sábado.

Na final, eles derrotaram de virada o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/8, em 1h33min.



Trata-se do terceiro título da dupla, em três pisos diferentes. Juntos, eles venceram o Rio Open neste ano, no saibro, e o Torneio de Stuttgart, na grama, na temporada passada.

Foi ainda a segunda conquista de Melo na cidade americana - em 2019, levantou o troféu na companhia do polonês Lukasz Kubot.

Individualmente, foi o 40º título de Melo, brasileiro com o maior número de troféus de nível ATP. Matos, por sua vez, se sagrou campeão pela 11ª vez no circuito.



Os dois tenistas brasileiros agora se concentram na disputa do US Open, que abre as chaves de simples neste domingo. As partidas de duplas são começarão a ser disputadas na próxima sexta-feira, dia 29, em Nova York.

