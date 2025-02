A- A+

TÊNIS Marcelo Melo e Rafael Matos superam espanhóis e são campeões de duplas no Rio Open Primeiro brasileiro a ser campeão do torneio carioca, no ano passado, Matos se torna agora o primeiro bicampeão seguido do ATP 500

A experiência de Marcelo Melo e a energia de Rafael Matos voltaram a funcionar neste Rio Open. Os brasileiros se sagraram campeões da chave de duplas na noite desse sábado (22), ao vencerem na final os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Primeiro brasileiro a ser campeão do torneio carioca, no ano passado, Matos se torna agora o primeiro bicampeão seguido do ATP 500.

Na edição de 2024, o tenista de 29 anos levantou o troféu com o colombiano Nicolás Barrientos. Neste ano, o título foi 100% nacional, com Melo.

Trata-se da maior conquista da dupla, que joga junto desde o fim de 2023. No ano passado, eles venceram o primeiro torneio juntos, na grama de Stuttgart, competição de nível ATP 250.

Para Melo, de 41 anos, a vitória marca uma redenção no saibro do Rio Open. O veterano tentava pela terceira vez chegar ao título, após ser vice em 2023 e em 2014, com outros parceiros.

O veterano chegou ao seu 39º troféu no circuito, se tornando o tenista em atividade com mais títulos nas duplas, empatando com o croata Mate Pavic - no total, o brasileiro soma 77 finais.

O resultado deixa a dupla na sexta posição do ranking da ATP, a ser atualizado oficialmente na segunda-feira, dia 24. Melo e Matos vinham do vice-campeonato em Buenos Aires, na Argentina, no fim de semana passado.

Com apoio maciço da torcida, que teve João Fonseca na arquibancada, Melo e Matos levantavam o público a cada ponto. A festa foi maior no sexto game, quando obtiveram a primeira quebra do jogo e abriram 4/2. Sem dificuldades, sustentaram a vantagem e fecharam o set.

A segunda parcial foi mais parelha, desde os primeiros pontos. Os brasileiros precisaram superar três break points no sétimo game, no momento mais tenso da parcial.

No 10º game, a dupla nacional teve um match point, sem sucesso. Passado o sufoco, Melo e Matos se impuseram no 12º game, com uma quebra de saque, e sacramentaram o título.

