Marcelo Moreno anuncia sua aposentadoria da seleção boliviana

O atacante Marcelo Martins Moreno anunciou na última segunda-feira (13) sua aposentadoria da seleção boliviana, da qual é o maior artilheiro de todos os tempos e o jogador que mais vezes a defendeu, após a rodada dupla deste mês das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"Acho que completei um ciclo na seleção boliviana de futebol, esses dois próximos jogos serão os últimos dois em que poderei representar meu país, minha seleção, afirmou 'El Flecheiro' em coletiva de imprensa.

A Bolívia receberá na próxima quinta-feira (16) o Peru em La Paz e cinco dias depois visitará o Uruguai no estádio Centenário, em Montevidéu, pelas quinta e sexta rodadas das Eliminatórias para o Mundial de 2026, na América do Norte.

'La Verde' está na última colocação da Copa do Mundo, sem nenhum ponto conquistado em quatro jogos. As eliminatórias garantem seis vagas na Copa e o sétimo colocado tem a possibilidade de disputar um playoff contra uma seleção de outro continente.

Marcelo Martins Moreno, de 36 anos, é o maior artilheiro de todos os tempos da seleção da Bolívia, com 31 gols, e o jogador com mais partidas (106).

Ele também foi o artilheiro, com 10 gols, das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Catar-2022, superando Neymar e Luis Suárez, ambos com 8.

O atacante foi convocado pelo novo técnico boliviano, o brasileiro Antonio Carlos Zago, para disputar a rodada dupla neste mês, e tem a possibilidade de aumentar seus números.

Seu primeiro jogo e seus dois primeiros gols pela Verde foram marcados no dia 20 de novembro de 2007, contra a Venezuela, em San Cristóbal, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da África do Sul de 2010.

Com 106 jogos, 'El Flecheiro' superou o zagueiro Ronald Raldes, que disputou 102, e com 31 gols o atacante Joaquín Botero, que marcou 20.

Martins destacou na coletiva de imprensa que "é muito difícil falar da seleção, porque sempre foi tudo para mim, me sinto orgulhoso por tê-la representado e da melhor forma".

Ele disse ainda que seu sonho de chegar a uma Copa do Mundo como jogador "estava encerrado", mas que o desejo continuará, "como dirigente, como presidente, como treinador".

Como jogador, Martins vestiu as camisas do Cruzeiro, Flamengo e Grêmio no Brasil; Shaktar Donetsk na Ucrânia; Werder Bremen na Alemanha; Changchun Yatai na China e Cerro Porteño no Paraguai. Atualmente joga pelo Independiente del Valle do Equador.

