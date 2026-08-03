Marcelo Paz detona "intimidação de árbitro" e Corinthians vai entrar com representação na CBF
Timão foi derrotado pelo Inter com o placar de 2 a 0
Marcelo Paz tomou a palavra após a derrota do Corinthians para o Internacional, por 2 a 0, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil, e detonou a arbitragem de Alex Gomes Stefano.
O carioca já havia se envolvido em polêmica no jogo entre Vitória e Palmeiras no meio de semana e, segundo o executivo de futebol, passou o jogo deste domingo "intimidando" os jogadores do Corinthians, que entrará com uma representação na CBF.
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"Um jogo com apenas 49 minutos de bola rolando mostra que não foi bem conduzido. Com sete amarelos para o Corinthians, um pênalti absurdamente não marcado em cima do Bidu. O árbitro não marcar e o VAR não chamar, é complicado", inciou seu protesto Marcelo Paz.
No meio de semana a arbitragem dele foi muito questionável em Vitória x Palmeiras e isso (escalação) devia ser pensado pela CBF de outra maneira. O sorteio ocorreu lá atrás, dia 22 de julho, mas é algo ruim pelo que ele fez e, como prêmio, veio apitar um jogo decisivo. O árbitro foi muito ruim hoje", disparou.
"Outro ponto é o processo de intimidação. Os jogadores não podem falar, não podem reclamar, contar faltas do rival, que é toda hora tolhido (impedido) de poder falar qualquer coisa dentro e também fora de campo", seguiu na bronca.
"Hugo (Souza) já foi punido por entrevistas, e isso parece uma coisa direcionada em uma arbitragem muito ruim. Ficar com nó na garganta de não falar enerva os jogadores e não faz bem para a competição, não está fazendo bem, Esse tipo de conduta neste jogo, o nosso jurídico está estudando uma reapresentação pelos tons de ameaça, estamos buscando os tons de ameaça contra nossos atletas", revelou.
Na saída do campo, Hugo Souza reclamou e pediu para Garro, na entrevista, revelar a postura autoritária e desrespeitosa de Alex Gomes Stefano. Marcelo Paz saiu em defesa dos jogadores corintianos e também de outras esquadras do Brasil, cobrando uma melhor postura e orientação da CBF.
"É um tema para ser debatido, parece um comportamento contínuo (de todos os árbitros) e não só para o Corinthians, que precisa ser bem olhado e debatido. Futebol não é ambiente no qual não pode se comunicar diante dessa intimidação constante. Estou aqui para fazer esse registro oficial quanto à arbitragem ruim."
Mais um pênalti claro não marcado a favor do Corinthians. pic.twitter.com/gOeGn030t5— Corinthians (@Corinthians) August 3, 2026