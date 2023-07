A- A+

Náutico Marchiori analisa diferença entre dois tempos do Náutico e valoriza torcida: "Jogo inteiro conosco" A vitória contra o Figueirense, neste sábado (15), nos Aflitos, deixou o Náutico na quarta colocação da Série C com 22 pontos

Novamente o Náutico teve uma partida na Série C com uma grande diferença entre os dois tempos. Diante do Figueirense, neste sábado (15), nos Aflitos, o Timbu fez dois gols na primeira etapa, mas flertou com o empate nos últimos 45 minutos. O técnico Fernando Marchiori analisou a partida e essa oscilação na entrevista coletiva.

"Era muito importante o resultado para que pudéssemos nos aproximar do primeiro objetivo. Acredito que ficamos ansiosos no início do primeiro tempo, errando passes, tentando encontrar o gol de uma forma rápida e afobada. Com o passar do tempo, passamos a errar menos", iniciou.

"Na segunda parte não pedimos para baixar o bloco, sabíamos que eles iam vir para cima. Nós demoramos um pouco para termos uma transição melhor, por isso ficou um pouco mais complicado", concluiu o treinador.

Punido pelo STJD com dois jogos de portões fechados dentro de casa, o Náutico contou com a presença da sua torcida que apoiou a equipe do início ao fim. Marchiori valorizou a importância dos alvirrubros.

“Desde a nossa chegada aqui, eu faço esse apelo aos torcedores e hoje venho parabenizá-los. Hoje eles jogaram o jogo inteiro conosco. Entenderam os momentos da partida. Nos apoiaram quando fomos dominantes e também quando o Figueirense se soltou mais. Essa sinergia é fundamental, fazer de casa um caldeirão para que a gente possa conquistar os objetivos juntos”.

O próximo jogo do Náutico nesta Série C é apenas no domingo (23). O confronto pela 14° rodada é contra o Remo, novamente nos Aflitos. O torcedor alvirrubro não deve estar liberado para este duelo. A punição é por conta da briga entre grupos organizados no duelo contra o Confiança, no dia 12 de junho.



