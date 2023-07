Marchiori destaca chegadas de Richardson e Joecio e estuda estratégia para encarar o Operário-PR

A- A+

Com a lesão de Odivan, o Náutico será obrigado a mexer na defesa para o jogo de sábado (29), contra o Operário-PR, no Germano Kruger, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para a posição, dois novatos brigam pela vaga: Richardson e Joecio.



"Vamos sentir como os atletas estarão para tomar as melhores decisões. Estamos junto com a comissão técnica estudando para ter uma clareza maior da equipe deles, tomando uma decisão em cima da estratégia do jogo", afirmou o técnico Fernando Marchiori.



O Náutico é o sexto colocado da Série C, com 23 pontos. Caso ganhe do Operário-PR, vice-líder, com 25, o clube pode chegar ao segundo lugar. Para isso, será preciso secar também Amazonas (3º, com 25), Botafogo-PB (4º, com 24) e Volta Redonda (5º, com 23), nos jogos contra Figueirense, Manaus e Altos, respectivamente.





Além da invencibilidade como mandante, o Operário também tem a melhor defesa do torneio, com apenas oito gols tomados em 14 partidas."Eles vêm de uma campanha regular, consistente, bem treinada e que compete muito. Estão invictos (cinco vitórias e dois empates) lá e sabemos da dificuldade. Temos que guerrear bastante, tendo frieza e tranquilidade na hora de jogar", apontou.





