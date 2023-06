Marchiori diz que faltou ao Náutico ser mais letal diante do Amazonas

A- A+

Após a derrota por 1x0 para o Amazonas, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Marchiori lamentou o desempenho ofensivo da equipe. Na visão dele, o Timbu poderia ter impedido o primeiro tropeço em casa na competição se tivesse um aproveitamento melhor nas finalizações.



“Tivemos o controle do jogo. Até o gol deles, Vagner não tinha feito qualquer intervenção. Faltou também criatividade, ser mais incisivo, contundente. Gabriel precisa ter mais isso. Paul Villero também. Precisamos de um ímpeto maior no último terço”, afirmou.



“Também tivemos jogadas pelos lados, mas não definimos, dando contra-ataque. O Amazonas viveu disso, com Sassá e Rafael Tavares. Faltou finalizar mais, incomodar mais. Tivemos a chance de empatar no final do primeiro tempo e, no começo do segundo, perdemos um gol claro. Faltou eficiência nas bolas de lado para criarmos mais”, completou.



O treinador também destacou o equilíbrio da Série C e frisou, mais uma vez, que o Náutico está atento ao mercado para reforçar o elenco. “Ninguém quer perder. Tínhamos a expectativa de pontuarmos, mas não conseguimos. O importante é que estamos dentro do G8 e teremos outro jogo em casa. A competição é equilibrada. A Série C não tem moleza, facilidade. É preciso ser cirúrgico, como o Amazonas vem sendo”, apontou.



“Acredito que a cada rodada teremos mais dificuldades. São muitos jogos acirrados. Acho que falta uma sustentação melhor. Não tivemos antes gols tomados de jogadas trabalhadas do adversário. Hoje tivemos um lance de transição de contra-ataque. Precisamos ser mais letais quando tivermos as oportunidades para decidirmos os jogos. Mas estamos abertos à qualificação do elenco para as coisas acontecerem de uma melhor forma”, finalizou.





Vaias nos Aflitos



O treinador também comentou o fato de parte da torcida do Náutico ter vaiado o grupo após a derrota para o Amazonas. Foi a primeira como mandante na Série C e a segunda no ano - a anterior foi por 2x0, diante do Sport, pela Copa do Nordeste.



“O torcedor tinha expectativa grande do resultado. Isso faz parte, mas eles precisam apoiar. Estamos em uma Série C brigada, competitiva. Não é sempre que vamos ganhar. Estamos no G8 e agora é pensar no duelo da segunda (contra o Altos-PI) para conseguir o resultado positivo”, concluiu.

