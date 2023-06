Marchiori diz que Náutico está atento ao mercado para buscar reforços para a Série C

A- A+

Caras novas chegarão no Náutico para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Após o empate em 2x2 com o Confiança, na última segunda (12), no Batistão, o técnico Fernando Marchiori deixou claro que o Timbu está de olho em reforçar o elenco, ainda que tenha optado por não citar quais posições são prioridade.



“Após esse terceiro jogo, consigo ter um panorama melhor do clube. Até então, foram dois em quatro dias e agora tivemos essa viagem (para Aracaju) que ‘quebrou’ um pouco. Acredito que estamos abertos ao mercado para reforçar. Não tem uma ou outra posição. Queremos ganhar mais qualidade e, o que aparecer de situação boa, vamos estudar e conversar com a diretoria e ver o que conseguimos. Sabemos que o momento é difícil, mas devemos ter cautela”, afirmou.



Estima-se que o Náutico traga de três a quatro jogadores, com foco no ataque, principalmente após a lesão do prata da casa Kayon. As tratativas devem avançar após a chegada do novo executivo de futebol, Gustavo Cartaxo, que já trabalhou com Marchiori quando ambos estavam no ABC.



Enquanto novos reforços não chegam, Marchiori vai ressaltando os nomes que têm à disposição. Um deles tem sido bem decisivo na campanha invicta do clube sob o comando do treinador: o meia Souza. Autor de quatro gols na Série C, dois deles marcados perante o Confiança, o atleta ganhou elogios do comandante.



“Na minha apresentação, falei que estamos no top 3 das melhores bolas paradas com ele. Não tenho dúvidas. Souza é diferente, com qualidade técnica no chute de média e longa distância. Temos de aproveitar bastante", alertou.





Reunião com Júlio



Desfalque no jogo contra o Confiança após faltar ao embarque do clube para Aracaju, o atacante Júlio terá uma reunião com Marchiori e a diretoria do Náutico para explicar o motivo da ausência. O prata da casa só chegou ao Centro de Treinamento do clube por volta das 9h, mas a saída do ônibus ocorreu às 7h. O jogador seria titular no confronto, substituindo Jael, que estava suspenso.



“Não falei com ele e não posso interpretar ou julgar sem alguma explicação ou justificativa. Como cumprimos o horário e não tivemos comunicação por parte do atleta, seguimos viagem normalmente. Agora é que vamos nos inteirar se houve problema e, junto a diretoria, tomar decisões. Ele precisa entender que todos nós temos problemas, mas precisamos ser profissionais. Defendemos um grande clube e temos de ter o mais respeito possível. Mostramos isso sendo profissionais em todos os momentos”, afirmou Marchiori.

Árbitro registra confusão

O árbitro José Mendonça da Silva Júnior relatou na súmula a confusão envolvendo as uniformizadas de Náutico e Confiança, antes da partida entre os clubes.

"Informo a quem de direito que antes do início da partida houve um conflito entre as torcidas das equipes adversárias, solucionado logo depois pelo aparato da polícia militar. Não houve maiores providências e a segurança foi restabelecida prontamente para a partida transcorrer sem problemas", registrou o árbitro.

Em caso de denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), os clubes correm risco de punição, podendo ser pagamento de multa e/ou perda de mando de campo.

