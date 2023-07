A- A+

Futebol Fernando Marchiori lamenta falta de eficiência, mas valoriza permanência no G8 Náutico empatou em 0x0 com o Remo, neste domingo (23), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O empate sem gols do Náutico diante do Remo, nos Aflitos, neste domingo (23), pela Série C do Campeonato Brasileiro, impediu o Timbu de ficar ainda mais próximo da classificação à próxima fase da competição. Ainda assim, o técnico Fernando Marchiori preferiu valorizar o fato de a equipe permanecer no G8, na quinta posição, com 23 pontos.

“Foi um jogo equilibrado. Eles vieram no 4-1-4-1, com uma trinca no meio, fechando bem para explorar os contra-ataques. Tivemos dificuldade para criarmos no primeiro tempo algumas ocasiões (de gol), embora tendo duas, três bolas com Gabriel e Berguinho chegando pelo lado, fazendo a jogada de fundo para buscar Jeam. Na segunda etapa, voltamos pressionando, tendo oportunidade com Mangabeira e algumas situações de bola parada, além do lance do gol de impedimento. Faltou mais eficiência”, afirmou.



“O campeonato não é fácil. Não tem somente nossa equipe. Seguimos no G8, pontuamos contra um grande adversário. É preciso equilíbrio para esses momentos. O torcedor tem ansiedade para que as coisas aconteçam, para ganhar todos os jogos. Também queríamos os três pontos, mas foi um jogo muito disputado”, completou.



No fim do jogo, o Náutico saiu vaiado de campo e um copo chegou a ser arremessado em direção ao treinador por um torcedor. Questionado sobre o comportamento da torcida, o técnico citou a insatisfação dos alvirrubros pela situação do clube na Série C, mas chamou atenção para um detalhe.



“Tivemos um rendimento normal, bom em um nível de equilíbrio de equipes de camisas pesadas. Mas quem faz isso (arremessar objeto) não é o verdadeiro torcedor. Algumas pessoas vêm para desabafar em uma situação que não é legal, com o clube lutando e precisando de apoio. Não foi Fernando Marchiori que colocou o Náutico nesta situação. Pelo contrário. Estamos brigando para devolver o clube com dignidade, com trabalho junto aos atletas. Somos os primeiros a ficar insatisfeitos quando não ganhamos, mas tivemos um jogo de equilíbrio”, destacou.



