Futebol Marchiori lamenta nova queda de rendimento no segundo tempo e minimiza erro de Vagner Náutico ficou no 1x1 com o Botafogo-PB, no Almeidão, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico chegou ao sexto jogo consecutivo sem derrotas na Série C do Campeonato Brasileiro. O quarto sob o comando do técnico Fernando Marchiori. Pontos que o comandante valorizou no empate em 1x1 diante do Botafogo-PB, no Almeidão. Ainda assim, o treinador chamou atenção para a queda de rendimento no segundo tempo, após o Timbu abrir o placar e tomar o gol de empate.

“Acredito que não tivemos força ofensiva, mas conseguimos controlar o jogo defensivamente. Vim aqui para brigar pelo acesso e isso passa por pontuamos. Desde a minha chegada, tive quatro jogos, sendo três fora e conseguimos isso (pontuar)”, afirmou.



O gol do Botafogo-PB, marcado por Bismark, saiu de um erro do goleiro Vagner. Lance que não impediu o treinador de elogiar o goleiro alvirrubro.



“Tivemos uma infelicidade no gol. Não temos o que comentar porque ele (Vagner) é um grande profissional que vem nos ajudando, mas teve uma infelicidade. Não há muito o que fazer, a não ser lamentar, mas o que tem faltado ao time é manter um equilíbrio do que estamos apresentando do primeiro para o segundo tempo. Estamos identificando o que é preciso para melhorarmos, não tendo uma oscilação para ter um segundo tempo mais equilibrado, de nível melhor”, frisou.





O Náutico volta a campo no dia 29 de junho, nos Aflitos, diante do Amazonas, atual líder da competição, com 18 pontos. O Timbu é o quinto, com 15.



“Acredito que será fundamental ter os jogos em casa, além do tempo de recuperação. Mas precisamos de um equilíbrio nos dois tempos. Para jogar em casa, onde precisamos propor o jogo, é preciso amadurecer para não errar tanto. A competição não perdoa os erros. Precisamos nos concentrar, ser mais eficientes. O mais difícil a gente consegue, que é abrir o placar. Mas precisamos ter um controle posterior”, finalizou.

