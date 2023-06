A- A+

Futebol Marchiori lamenta queda de rendimento do Náutico em segundo tempo contra o Confiança Timbu abriu 2x0 diante dos sergipanos, no Batistão, mas cedeu o empate no fim, tirando a chance de terminar no topo da Série C

Depois de fazer seu melhor primeiro tempo na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico fez talvez um dos piores segundos. Situações distintas com efeitos distintos. Na metade inicial, dois gols marcados - ambos de Souza. No horizonte, a liderança da competição. Na metade final, contudo, dois gols sofridos - o último nos acréscimos. Dos três pontos na bagagem, o Timbu só voltou um. O empate em 2x2 com o Confiança, no Batistão, saiu amargo e o técnico Fernando Marchiori não escondeu a frustração.



“Tivemos um primeiro tempo fantástico. De controle, com apenas uma desatenção no lance do pênalti. Se fossemos ainda mais incisivos no último terço do campo, nos últimos 10 minutos, poderíamos ter ampliado. No intervalo, voltamos para ter a mesma postura. Ninguém queria mudar”, afirmou.

“Simplesmente alertamos que eles teriam mais substituições, ficariam mais velozes, com mais bolas na área e que precisaríamos melhorar os confrontos. Infelizmente, isso não aconteceu. Tivemos uma queda brusca, que me assustou muito. Agora é tentar identificar (o motivo) para que essa oscilação não aconteça. O primeiro gol, acredito que foi uma questão dos duelos, de Danilo e Denilson. É uma questão de entender que, nesse campeonato, não pode errar. Precisa ser firme para essas brechas não acontecerem. Lamentamos a perda dos dois pontos. No fim, foi um tempo melhor para cada”, completou.





O próximo compromisso do Náutico é na segunda (19), contra o Botafogo-PB, no Almeidão. O Timbu é o atual terceiro colocado da competição, com 14 pontos.

