Náutico Marchiori analisa possibilidade de utilizar Gabriel Santiago e Souza como meias no Náutico O garoto de 23 anos foi fundamental na vitória alvirrubra contra o Figueirense, no último sábado (15), nos Aflitos

É possível dizer que o Náutico não sentiu tanto a ausência de Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na vitória por 2x1 contra o Figueirense, no último sábado (15), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu porque Gabriel Santiago cumpriu bem o papel de maestro nas assistências dos dois gols, marcados por Victor Ferraz e Jean Mangabeira. O treinador Fernando Marchiori comentou sobre a possibilidade de mudar o esquema para usar os dois jogadores juntos na armação.

“É difícil a gente falar de um 4-4-2 hoje, já que as equipes jogam muito pelos lados do campo, então o grande problema é sem a bola. Se você ficar com os dois (Souza e Gabriel Santiago) por dentro, essas laterais acabam ficando mais vulneráveis. Então você tem que travar um pouco isso e ter escolhas em alguns momentos”, disse Marchiori.

Com o retorno de Souza para o próximo confronto contra o Remo, que acontece no domingo (23), novamente nos Aflitos, Marchiori deve reorganizar a equipe com Gabriel Santiago na função de meia e o artilheiro do Náutico no ano como uma peça mais recuada.

“Quando nós temos o Souza com o Mangabeira, o Souza tem a iniciação e a construção, e o Gabriel é uma chegada maior pela mobilidade que ele tem, essa juventude traz isso. É um jogador que tem uma característica de mobilidade, é um atleta móvel, onde pode fazer as duas diagonais no último terço do campo, flutuar por dentro”, analisou o técnico.

Com a vitória diante do Figueirense, o Náutico se consolidou dentro do G8, grupo dos que avançam ao mata-mata da Série C. Restando seis partidas, o Timbu se encontra na quarta posição, com 22 pontos.



