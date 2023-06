Marchiori prega cautela sobre retorno de Bryan aos gramados

A- A+

Cautela foi a palavra de ordem do técnico Fernando Marchiori para tratar do retorno do lateral-direito Bryan aos gramados. Sem jogar há mais de um ano por conta de uma ruptura de ligamento no joelho direito, o atleta voltou aos treinos há duas semanas no Náutico, mas ainda não tem data definida para voltar a ser relacionado.

“Estamos ansiosos para que ele volte. Está em um processo bacana de evolução. Temos que respeitar isso. Quando voltar, a felicidade será imensa, mas precisamos ter paciência. São nove, dez meses de inatividade. Pode ser que entre em um processo de oscilação, sentindo o ritmo. Vamos traçar algumas metas para ele se sentir cada vez mais confortável”, afirmou o treinador.

O último jogo oficial do atleta foi contra o CSA, no dia 19 de maio, pela Série B. O atleta, vale citar, já tinha ficado quase um ano parado entre 2021 para 2022 justamente por conta de outro problema no joelho.

A tendência é que Bryan siga trabalhando a parte física nas próximas semanas, podendo ficar à disposição a partir de julho.

