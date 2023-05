A- A+

Náutico Marchiori prega "competitividade" para Náutico mudar postura na Série C Novo treinador alvirrubro foi apresentado nesta terça-feira (30) no CT Wilson Campos

Apresentado e pronto para os trabalhos. Na tarde desta terça-feira (30), o técnico Fernando Marchiori falou pela primeira vez de forma oficial pelo Náutico, no CT Wilson Campos. Em entrevista coletiva concedida à imprensa, ao lado do diretor de futebol Rodolpho Moreira, o novo treinador alvirrubro adotou discurso alinhado com a atual situação do clube na Série C do Campeonato Brasileiro.

“Muitas vezes, as coisas não acontecem do dia para a noite, mas sabemos da responsabilidade, da grandeza e do objetivo que o clube tem. Somado a esta experiência da minha parte na competição, será uma troca. O Náutico passou apenas três vezes (na Série C), é um clube para não estar nesta divisão. Hoje, nós estamos, então temos que sair dela”, pontuou.

No comando do ABC, Marchiori ganhou notoriedade pela forma da equipe potiguar jogar. Não à toa, o treinador levou o time às semifinais da Copa do Nordeste, além de eliminar o Vasco, pela Copa do Brasil, em São Januário. Questionado sobre o modelo de jogo que pretende implementar no Timbu, o treinador falou da importância do grupo ter uma forma de jogar. Contudo, enfatizou que o momento é de priorizar os resultados. Atualmente, o Náutico é o 12º colocado da Série C, com sete pontos.

“Sabemos que é sempre bom ver futebol vistoso e bem jogado. Mas hoje temos que trabalhar para conquistar os resultados, para que aí, sim, juntos ao torcedor, aos contemporâneos que viram o futebol bem jogado… teremos momentos assim, mas o momento é priorizar o acesso do Náutico, em uma competição dura, difícil, com logística complicada. O clube vem fazendo tudo e mais um pouco para dar condições aos atletas”, salientou.

Para repetir o êxito que teve pelo ABC, na temporada passada, quando levou o Elefante à Série B, Marchiori cobrou uma postura mais agressiva no campo. Pelas quartas de final do Nordestão, o treinador derrotou o Timbu por 3x1.

“Vejo com certeza absoluta que o Náutico tem que mudar a postura de competitividade. Não podemos deixar para amanhã, temos que entender que esta série exige isso. Daqui a pouco, serão confrontos onde você tem que ser firme para ter mais acertos, para ganhar os jogos. Muitas vezes isso sai do jogo vistoso, do jogo de posse. Acredito que o equilíbrio para tudo é fundamental”, ressaltou.

Contratações

Nesta terça-feira, o novo comandante alvirrubro teve o primeiro contato com os atletas no campo do CT Wilson Campos. Ainda conhecendo o grupo, Marchiori descarta pedir reforços à diretoria antes de detectar qualquer carência no elenco. Neste primeiro momento, ele acredita que o grupo pode dar uma boa resposta.

“Preciso conhecer, de fato, o elenco, para aí identificar se teremos carências e quais são. O clube tem um centro de inteligência maravilhoso. Mas, neste primeiro momento, é minha gratidão e falar para eles (jogadores): “abracem, temos que virar um time competitivo para isso”. A competitividade fará a diferença, mas se caso for necessário, vamos ter o entendimento de onde serão as carências e necessidades. A partir daí, nós trabalharemos em conjunto com a diretoria para isso (reforçar)”, declarou.

