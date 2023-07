A- A+

Futebol Marchiori reconhece carências no elenco e cita dificuldades no mercado Náutico busca peças para o setor defensivo e para o ataque; Joécio, do Sampaio Corrêa, pode pintar no clube

O empate em 0x0 com o Remo, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, fez o técnico do Náutico, Fernando Marchiori, ser mais uma vez questionado sobre a necessidade de o clube se reforçar para a sequência da competição. Reconhecendo as carências no elenco, o comandante alvirrubro explicou as principais dificuldades na captação de novas peças.



“Quando montamos o elenco, pensamos em fazer um investimento 'x' agora e deixar o 'y' no decorrer do ano, alimentando as carências. No início do ano, a parte orçamentária é mais difícil, mas não acho que teremos facilidade agora porque, se os clubes de Séries A e B não conseguirem repor, não haverá liberação também. Eles terão mais 19 jogos, entrando questões de lesão, desgaste, viagem, cartões…não teremos facilidade. A realidade agora é de atletas, na grande maioria, saindo de eliminação na Série D. Um caso ou outro pode acontecer de chegar da Série B, mas é pontual”, apontou.

Uma das posições que o Náutico busca reforços é no ataque, principalmente após a lesão de Jael. Jeam é atualmente o único centroavante disponível no elenco e o Timbu ainda tenta a vinda de Felipe Garcia, do ABC, que solicitou a rescisão indireta na equipe potiguar. Na zaga, o clube está próximo de um acerto com Joecio, que estava no Sampaio Corrêa.





“A lesão de Jael fez a gente ter essa necessidade. Quando Jeam saiu, ficamos sem opção. Estamos atentos ao mercado, mas não é fácil. Muitos atletas não querem vir, muitos não se disponibilizam, muitos têm um valor que não existe. O mercado de fora também é de se pensar muito porque muitos jogadores estão de férias e precisam de uma retomada da parte física. Estamos correndo atrás das oportunidades”, alertou.



“Hoje, temos um elenco numericamente pequeno e isso faz com que a gente não tenha alternativas diferentes para algumas mudanças. Estamos antenados, correndo atrás, mas não é fácil”, completou.

