Futebol Marchiori ressalta importância de reservas em reação diante do Ypiranga Náutico estava perdendo até os 45 do segundo tempo, por 3x1, mas buscou o empate no acréscimos

Elton, Bryan, Alisson Santos, Matheus Carvalho e Jeam. Essas foram as cinco modificações promovidas pelo técnico Fernando Marchiori na partida contra o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Escolhas que, na visão do treinador, foram fundamentais para o Náutico, que estava perdendo por 3x1 para os gaúchos até os 45 do segundo tempo, conseguir um empate em 3x3 nos acréscimos, levando um ponto na bagagem.



“O futebol hoje não tem mais titulares e reservas. Todos são importantes. Muitas vezes você inicia com uma peça diferente por estratégia, estudo do adversário. Não basta ter quantidade, temos que qualificar o elenco para, nas mudanças, ter mais opções para alterar o jogo”, afirmou.





“As mudanças foram fundamentais. Alisson entrou de maneira brilhante. Mangabeira foi bem ao ser recuado na zaga. Elton controlou o meio, Matheus e Jeam entraram bem. Isso nos ajudou muito. O campo não ajuda, porém. Pesado, com buraco e ainda teve a chuva. Mas a competitividade e o ‘acreditar’ até o final foi fundamental. Quem entrou hoje deu a resposta”, completou.



Alisson, inclusive, foi o autor de um dos gols da partida, o segundo, que ajudou a diminuir o placar. Já Matheus Carvalho participou da jogada que gerou o terceiro gol, anotado pelo lateral-direito Victor Ferraz.

