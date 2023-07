Marchiori vê Villero com potencial de crescimento no Náutico após boa partida diante do Altos

A- A+

Para um jogador que atua no ataque, os números de Paul Villero no Náutico não são dos melhores. Apenas dois gols em 32 jogos. As bolas na rede saíram no mesmo dia, na goleada alvirrubra por 4x0 diante do Íbis, no Arruda, ainda pelo Campeonato Pernambucano. Tudo isso há quase quatro meses. Ainda assim, o atleta tem figurado no time titular, sendo peça quase intocável, passando por Dado Cavalcanti e agora repetindo a confiança sob os olhares do treinador Fernando Marchiori. Esse último, inclusive, disse já ter conversado com o colombiano em busca de extrair mais do atacante.



No jogo passado, na vitória por 1x0 diante do Altos-PI, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, Villero não marcou, mas foi importante na construção das jogadas ofensivas, dando assistência para o gol de Berguinho.



“Passamos tranquilidade. Ele é um jogador veloz e a ansiedade, em alguns momentos, pode fazer ele se precipitar em algumas tomadas de decisões. Falei para ele que em alguns momentos é melhor desacelerar para ter mais eficiência, uma concentração melhor na penúltima ou última bola. Jogar aberto, de extremo, facilita para a sua característica. Do lado do pé bom, ele consegue ter o drible, ganhando espaço para executar a ação”, disse Marchiori.





Tabela



Com a vitória, o Náutico pulou para a quinta posição, com 18 pontos. De acordo com Marchiori, o Timbu pode ter alcançado 60% dos pontos necessários para terminar no G8 da Série C e garantir vaga no quadrangular.



“Fizemos um levantamento. No ano passado, na 10ª rodada, o São José era o oitavo com 16 pontos (hoje é o Volta Redonda, com a mesma pontuação após o término da 11ª). Claro que teremos muitos confrontos iguais contra Paysandu, Remo, CSA, Ypiranga, Brusque, Operário…é só decisão. A linha de corte está entre 29 e 30 pontos, podendo ser um pouco para lá ou para cá. Creio que não fugirá disso”, explicou.



Na Série C passada, a Aparecidense terminou na oitava posição, com 29 pontos. Porém, a equipe só ficou no G8 por conta do número de vitórias, já que o Botafogo-PB ficou em nono com a mesma pontuação, mas com um triunfo a menos (8x7).



O próximo jogo do Náutico na Série C é segunda (10), contra o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa. Os gaúchos estão em 11º, com 14 pontos.

Veja também

De volta Di María volta às suas origens e assina com Benfica