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Futebol "O resultado vem com o trabalho", diz Márcio Goiano após vitória do Sport contra o Novorizontino Leão venceu por 1 a 0 na Ilha do Retiro depois de mais de 7 meses sem vitória como mandante em uma competição nacional

O Sport se reencontrou com uma vitória na Ilha do Retiro após um período de sete meses sem ganhar em uma competição nacional como mandante neste sábado (25).

Com o triunfo por 1 a 0 contra o Novorizontino pela sexta rodada da Série B, o técnico Márcio Goiano celebrou os três pontos conquistados em casa.



Para o treinador, o resultado foi fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe e do apoio dado pelos torcedores presentes no estádio.

"Eu me acostumei a vencer aqui dentro e eu sei a importância de vencer em casa e eu sempre externo isso para os atletas. [...] Porque você vencendo em casa, você tá junto com o seu torcedor e o torcedor mais uma vez fez essa diferença, a gente fica feliz por isso", comemorou em coletiva com a imprensa.



Márcio Goiano também elogiou a performance do time e destacou a atuação de Perotti, que foi o autor do gol da vitória rubro-negra.

"Perotti é um jogador que, desde o momento que chegou, ele sempre se doa muito e se entrega muito. Eu queria onze [jogadores] igual a ele ali dentro de campo. [...] Mas todo mundo está se entregando, está todo mundo tá buscando. Ele é um jogador que que lógico que ele depende de toda uma estrutura. Nós dependemos e somos um elo ali dentro de 11 atletas. Então ele tem procurado fazer sempre bem feito as oportunidades que tem aparecido para ele."

Próximos jogos

Apesar da alegria pela vitória, o Sport não terá tempo para descansar e volta a campo nesta quarta-feira (29) contra o Fortaleza, às 20h30, no Castelão, pela Copa do Nordeste.



Mesmo já classificado para a próxima fase do torneio regional, o comandante segue focado e se reapresenta para treinar com o time já neste domingo (27).

"A vitória é sempre importante, mas agora a gente vira a página e já vem a Copa da Nordeste, então a gente sabe da importância. A gente sabe que é uma semana que nós temos que estar bem cauteloso com relação a isso. Então é fazer com que os atletas entendam e dar tranquilidade para eles. Eu acho que esse momento não existe euforia", comentou o técnico.



Na Série B, o Leão enfrenta o Ceará no próximo domingo (3), às 18h, novamente na Ilha do Retiro. Chance para os pernambucanos continuarem no embalo dentro do campeonato.

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