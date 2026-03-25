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Sport Márcio Goiano comenta chance de seguir no comando do Sport: "Estou aqui para ajudar" Com a diretoria procurando substituto para Roger Silva, interino pode dirigir equipe contra ABC

Responsável por dirigir o Sport na noite da última terça-feira (24), na vitória sobre o Jacuipense, pela estreia do Leão na Copa do Nordeste, o auxiliar Márcio Goiano se mostrou tranquilo com a possibilidade de comandar o time em mais uma rodada do regional.

Com a diretoria no mercado em busca de um novo treinador, o interino pode mandar o Rubro-negro a campo diante do ABC, no próximo domingo (29), no Frasqueirão, às 17h, pelo Nordestão.

"Penso que tudo é uma situação natural. Quando eu fui convidado, o convite era para ser auxiliar técnico e que se acontecesse uma troca, eu estaria inserido no processo de assumir interinamente. Estou aqui para ajudar a diretoria da melhor forma possível", pontuou Márcio.

Com o resultado positivo sobre o Jacuipense, a diretoria rubro-negra ganhou tranquilidade para ser assertiva na busca pelo nome que vai substituir Roger Silva, demitido na última segunda-feira (23). Questionado se aceitaria ser efetivado no cargo, caso siga colecionando bons resultados, Márcio Goiano preferiu focar no dia a dia para seguri ajudando o clube.

"Com relação a isso, sou bem tranquilo. Sou consciente, sei da grandeza, sei que sempre tem aquele algo a mais. O futebol a gente vive o dia a dia, né? A diretoria está no mercado e sempre vou falar que quero o melhor para o clube. Então, acima de tudo é tranquilidade, sou uma pessoa bem tranquila, sei a minha função hoje. Vamos trabalhar jogo a jogo, dia a dia", enfatizou.

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