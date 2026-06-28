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Instabilidade Márcio Goiano comenta pressão no Sport após quatro jogos sem vencer: "faz parte do futebol" Leão voltou a sofrer gol na reta final da partida e saiu derrotado pelo Fortaleza

Com quatro jogos sem vencer na Série B e fora do G-6, o técnico Márcio Goiano afirmou que a pressão pela qual está passando no Sport faz parte do futebol.

O treinador comentou sobre o momento de instabilidade no comando após a derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, neste domingo (28), na Arena Castelão.

"Eu tenho essa consciência e tranquilidade em relação a isso [pressão no cargo]. Isso faz parte do processo natural do futebol. Eu respeito, mas o mais importante é continuar trabalhando. Continuar fazendo que os atletas tenham tranquilidade e equilíbrio, são quatro rodadas que faltam para fechar o primeiro turno. É somar o máximo de pontos”, disse Márcio Goiano.

Na visão do treinador, a partida disputada na Arena Castelão teve dois tempos distintos.

“O Fortaleza se impôs mais no primeiro tempo e conseguiu o gol. No segundo tempo, a gente procurou acertar a marcação no meio campo. Se o primeiro tempo teve uma imposição da equipe adversária, conseguimos ajustar e chegar melhor no segundo tempo”, explicou.

Apesar da melhora da equipe na segunda etapa, o Sport voltou a sofrer um gol no minuto final da partida. Na última rodada, o Leão sofreu o gol de empate contra o Atlético-GO da mesma forma.

“E mais uma vez a gente tinha o controle, tinha mais posse de bola e, infelizmente no último lance, tomamos o gol. Agora é passado”, declarou Márcio Goiano.

O Sport volta a campo no próximo sábado, 4 de julho, contra o Criciúma. A partida também será fora de casa. Atualmente, o Leão ocupa a 8ª posição com 25 pontos.



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