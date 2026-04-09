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Sport Márcio Goiano desconversa sobre efetivação no Sport: "Diretoria está buscando nome certo" Auxiliar chegou ao quinto jogo seguido sem perder no comando do Leão; são quatro vitórias e um empate

Com quatro vitórias e um empate à frente do Sport, em cinco jogos, Márcio Goiano tem dado a tranquilidade necessária para a diretoria rubro-negra escolher o próximo treinador do clube. Ao mesmo tempo, se questiona a possibilidade do auxiliar ser efetivado no comando da equipe, diante dos bons resultados conseguidos. Hipótese vista com tranquilidade pelo interino.

Em coletiva depois da vitória sobre o Retrô, nesta quarta-feira (8), pela Copa do Nordeste, Márcio Goiano minimizou qualquer chance de efetivação e atribuiu o bom momento à "sintonia" de todos que fazem o dia a dia leonino.

"A gente está bem tranquilo quanto a isso. A diretoria está buscando o nome certo, o mercado às vezes cria esta dificuldade. Eu assumi, os resultados estão vindo e é mérito de todos que estão inseridos nesta situação. É um sintonia que está dando certo e o Sport vai buscando seus objetivos, as vitórias, os resultados. Em breve, vai ter um novo treinador aqui na frente de vocês", salientou.

Goiano ainda acredita que a boa relação com membros da diretoria, desde a sua chegada, tem facilitado o seu trabalho neste período de pouco mais de 15 dias comandando o time.

"Eu sou bem tranquilo. Quando jogava, era mais agitado (riso). Eu respeito muito, conheço o Ítalo (Rodrigues), conheço o Brenno (Lucena), Desde o momento que cheguei aqui... o Matheus (Souto Maior) lembra do meu passado como atleta, sempre tivemos um diálogo aberto. Existe uma sintonia e no futebol quando se tem o resultado, se dá essa tranquilidade", pontuou.

"A gente vai tocando da melhor forma possível. Sempre pensei em ajudar o máximo, jamais atrapalhar. Mantenho essa tranquilidade. Sei como é o futebol, e no futebol o bom é vencer, estamos conseguindo", finalizou.

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