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Sport Márcio Goiano elogia Carlos de Pena e projeta titularidade do meia no Sport: "É repensar" Camisa 10 entrou no segundo tempo do jogo com o Retrô e participou ativamente de dois gols na vitória por 3x0

Contratado nesta temporada para ser o substituto de Lucas Lima, no Sport, o meia Carlos de Pena recebeu elogios do auxiliar técnico rubro-negro, Márcio Goiano, após a vitória leonina por 3x0 sobre o Retrô, na noite da última quarta-feira (8), na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.

Durante entrevista coletiva concedida após a partida, o interino afirmou não descartar utilizar o atleta como titular nos próximos compromissos do clube. Neste sábado (11), o Sport recebe o Avaí, às 18h, pela Série B. Em seguida, novamente em casa, encara o Maranhão, quarta-feira (15), pela quarta rodada do Nordestão.

"O Carlos é um baita profissional, né? É um cara que no dia a dia sempre está motivando os atletas. É um jogador que tem uma experiência muito grande e merece (os elogios). Todos eles que entraram trazem esse problema, mas é uma coisa boa, positiva, porque a gente ganha, o Sport cresce", iniciou Goiano.

"É repensar, é ver os jogos. A gente sempre analisa o modelo de jogo do próximo adversário. Mas eu tenho certeza que começando jogando ele vai sempre nos ajudar ou também na situação de postergar uma substituição. É um jogador que realmente tem condições para isso. Não estou dizendo que vai ser sempre essa situação de entrar no segundo tempo", prosseguiu.

Acionado aos dez minutos do segundo tempo, Carlos de Pena contribuiu ativamente para o triunfo sobre a Fênix. Além de dar o chute que resultou no gol de Iury Castilho, após falha de Jefferson Paulino, o uruguaio deu assistência, em cobrança de escanteio, para o tento anotado por Habraão que deu números finais ao confronto. Bastante participativo, o jogador ainda acertou o travessão adversário.

Desde sua chegada ao Sport, o camisa 10 entrou em campo em 14 oportunidades, mas só foi titular quatro vezes. Apesar de só contribuir com um gol e duas assistências, o jogador de 34 anos tem caído nas graças do torcedor pela fluidez que consegue dar à criação da equipe quando está em campo. De Pena é o único meia ofensivo do atual plantel rubro-negro.

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