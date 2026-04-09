Márcio Goiano elogia Carlos de Pena e projeta titularidade do meia no Sport: "É repensar"
Camisa 10 entrou no segundo tempo do jogo com o Retrô e participou ativamente de dois gols na vitória por 3x0
Contratado nesta temporada para ser o substituto de Lucas Lima, no Sport, o meia Carlos de Pena recebeu elogios do auxiliar técnico rubro-negro, Márcio Goiano, após a vitória leonina por 3x0 sobre o Retrô, na noite da última quarta-feira (8), na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.
Durante entrevista coletiva concedida após a partida, o interino afirmou não descartar utilizar o atleta como titular nos próximos compromissos do clube. Neste sábado (11), o Sport recebe o Avaí, às 18h, pela Série B. Em seguida, novamente em casa, encara o Maranhão, quarta-feira (15), pela quarta rodada do Nordestão.
"O Carlos é um baita profissional, né? É um cara que no dia a dia sempre está motivando os atletas. É um jogador que tem uma experiência muito grande e merece (os elogios). Todos eles que entraram trazem esse problema, mas é uma coisa boa, positiva, porque a gente ganha, o Sport cresce", iniciou Goiano.
"É repensar, é ver os jogos. A gente sempre analisa o modelo de jogo do próximo adversário. Mas eu tenho certeza que começando jogando ele vai sempre nos ajudar ou também na situação de postergar uma substituição. É um jogador que realmente tem condições para isso. Não estou dizendo que vai ser sempre essa situação de entrar no segundo tempo", prosseguiu.
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Acionado aos dez minutos do segundo tempo, Carlos de Pena contribuiu ativamente para o triunfo sobre a Fênix. Além de dar o chute que resultou no gol de Iury Castilho, após falha de Jefferson Paulino, o uruguaio deu assistência, em cobrança de escanteio, para o tento anotado por Habraão que deu números finais ao confronto. Bastante participativo, o jogador ainda acertou o travessão adversário.
Desde sua chegada ao Sport, o camisa 10 entrou em campo em 14 oportunidades, mas só foi titular quatro vezes. Apesar de só contribuir com um gol e duas assistências, o jogador de 34 anos tem caído nas graças do torcedor pela fluidez que consegue dar à criação da equipe quando está em campo. De Pena é o único meia ofensivo do atual plantel rubro-negro.