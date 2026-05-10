Márcio Goiano exalta liderança provisória do Sport na Série B: "A gente sempre vai lutar por isso"

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Invicto. O Sport é a única equipe da Série B que pode afirmar que ainda não perdeu na competição. O líder provisório do campeonato venceu a Ponte Preta por 3 a 1 nesse sábado (9), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e subiu para a ponta da tabela, com 16 pontos.



A novidade é motivo de felicidade para o técnico Márcio Goiano, mas que também pregou cautela em coletiva de imprensa após do jogo.

"A gente fica feliz [com a liderança]. Lógico é que a gente sempre vai lutar por isso. Sabemos que a competição ainda tem muita coisa, foi a oitava rodada", afirmou o treinador rubro-negro.



O comandante também pontuou os ajustes feitos até chegar ao gol de empate com Felipinho, aos 30 minutos do primeiro tempo. A Ponte Preta havia balançado as redes antes, abrindo o placar do jogo aos 22 minutos com Danilo Barcellos.



O Sport terminou a etapa inicial com a vantagem após um pênalti convertido por Barletta e chegou ao terceiro gol com Perotti.



Para dizer que nem saiu bem para o Leão na partida, os pernambucanos ficaram com um jogador a menos depois de Marcelo Ajul receber o seu segundo cartão amarelo.



"Tomamos o gol, infelizmente, mas depois a gente conseguiu ajustar, conseguiu chegar também ao gol. Fazer os gols, que foram importantes para a gente, mas o jogo em todo momento teve a sua dificuldade. A expulsão em si também traz essa dificuldade, mas a gente procurou fazer uma troca normal", pontuou Márcio Goiano.



Mesmo com o resultado positivo, o técnico também enxergou que o time teve um início ruim na partida, que conseguiu ser revertido até chegar na vitória por 3 a 1.



"Jogar aqui é difícil, é uma pressão sempre. Mas eu fico feliz pela vitória, em função da dificuldade que é jogar aqui. E de todo aquele início ruim que a gente fez, vamos colocar dessa forma, a gente conseguiu reverter toda a situação e a vitória que é muito importante", falou.



Torcida presente

O treinador ainda exaltou a presença da torcida pernambucana, que apoiou a equipe durante o jogo mesmo fora de casa com um bom número de pessoas presentes na área visitante.

"O torcedor, ele vem para campo, ele tem aquele sentimento de distância. Então ele aproveita estar junto com a gente desde o hotel, [como] a recepção que nós tivemos no hotel e a saída que nós tivemos no hotel", disse Goiano.



O Sport agora terá praticamente uma semana até a próxima partida, que será contra o CRB no próximo domingo (17), às 20h30, na Ilha do Retiro.

Tempo que será importante para o técnico Márcio Goiano recuperar os seus jogadores e buscar outro resultado positivo, desta vez em casa.



"Nós temos uma semana de trabalho. A gente não tem jogo no meio de semana, então isso vai nos ajudar também. Falei para os atletas, a importância que é você trabalhar forte, trabalhar focado nesse jogo de domingo, que é mais uma final, é como se fosse o último jogo. Esse jogo realmente é muito importante, o torcedor tem jogado junto e a gente sabe que o torcedor vai estar presente", comentou o comandante rubro-negro.

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