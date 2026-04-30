Márcio Goiano lamenta primeira derrota, mas valoriza liderança geral do Sport na Copa do Nordeste
Treinador rubro-negro criticou influência da arbitragem no primeiro gol do Fortaleza, mas destacou que o planejamento foi preservado com a classificação em primeiro lugar
A invencibilidade do Sport na Copa do Nordeste ficou pelo caminho na noite desta quarta-feira (29). No Castelão, o Leão da Ilha entrou em campo com uma equipe alternativa e, após segurar o empate durante quase todo o confronto, acabou castigado nos acréscimos, sofrendo o 2x0 para o Fortaleza.
Mesmo com primeira queda no torneio, o resultado não alterou a rota rubro-negra: o time garantiu a liderança do grupo e agora se prepara para encarar o ASA, em jogo único no Recife, pelas quartas de final da competição.
Análise técnica e imposição inicial
O técnico Márcio Goiano, mesmo com o resultado negativo, avaliou positivamente o início do embate. "No primeiro tempo, a equipe do Fortaleza até nos deu a oportunidade e a gente conseguiu a imposição", afirmou o treinador.
Segundo ele, os jogadores assimilaram bem o que foi trabalhado antes do jogo. O Sport apresentou uma boa dinâmica de passes nos minutos iniciais, embora pecasse no "passe final".
Expulsão e reclamações sobre a arbitragem
O cenário mudou na etapa final com a entrada de titulares no Fortaleza e a expulsão do meia Yago Felipe aos 33 minutos. O treinador criticou duramente a condução da arbitragem nos acréscimos, quando saiu o primeiro gol da equipe cearense, marcado por Miritello. No lance, o zagueiro Habraão recebia atendimento fora de campo.
"Nós tínhamos um jogador a menos, o Habraão saiu, ficamos com dois jogadores a menos e para mim o árbitro acabou colocando a bola praticamente no corredor. ‘Toma aqui, no fundo e cruza.’ Então acho que o árbitro também acabou influenciando muito naquela reposição de bola", desabafou o técnico.
Goiano ainda completou que, se o defensor estivesse no setor, o gol poderia ter sido evitado. Pouco depois, aos 53, Vitinho aproveitou a falha da defesa para fechar o placar em 2x0.
Mesmo com o revés, o comandante rubro-negro enalteceu a campanha: "Conseguimos quatro vitórias em cinco jogos, então nós terminamos na frente. O grupo potencializou e conseguiu o objetivo principal que era a classificação, até mesmo o final. Decide-se na Ilha", destacou.
Agora, sem tempo para lamentações, o foco do Sport será o confronto contra o Ceará, no domingo (3), às 18h, e a sequência decisiva na Ilha do Retiro. Segundo o clube rubro-negro, 10 mil ingressos já foram vendidos para o fim de semana.
"O torcedor sempre foi importante. [...] E a gente sabe que domingo eles vão estar lá novamente e a gente também vai sentir essa energia positiva. Vamos procurar fazer o máximo", garantiu o comandante.