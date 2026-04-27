A- A+

Função Márcio Goiano avalia mudança de posicionamento de Zé Lucas no Sport O técnico rubro-negro segue em busca da formação ideal para o Leão na Série B

Ainda invicto desde que passou a comandar o Sport, o técnico Márcio Goiano segue na busca pelo time ideal. Na entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 diante do Novorizontino, o treinador comentou sobre a possibilidade de uma mudança no posicionamento de Zé Lucas.

O volante de 18 anos vem atuando com mais liberdade para chegar ao ataque, enquanto Zé Gabriel faz a função de primeiro homem de meio de campo.

Diante do Novorizontino, Márcio Goiano mexeu no intervalo, tirou Zé Gabriel e recuou o jovem leonino. Essa foi uma das chaves para a reação da equipe na segunda etapa.

“Na semana até fiz algumas sequências de estímulos que nós fizemos e ele trabalhou fazendo essa primeira função”, iniciou Márcio ponderando o cuidado com o futuro do atleta.

“O Zé Lucas é um jovem com um futuro brilhante pela frente. Então a gente tem que ter esse cuidado também com relação a isso. Mas todos os jogos que ele fez como o primeiro [volante], tem sido bem feito. Então, de repente, no próximo jogo a gente pode fazer. A gente vai pensar com relação a isso com carinho”, analisou o treinador rubro-negro.

Além de destacar a chance de alterar a função de Zé Lucas, Márcio Goiano ressaltou a característica do elenco rubro-negro, que possuiu atletas capazes de atuar em mais de uma posição.

“Quanto mais jogadores versáteis você tem dentro de campo [melhor] para você procurar [opções] sem usar as substituições. Eu sou muito preocupado com isso”

O Sport volta a campo nesta quarta-feira (29), diante do Fortaleza, fora de casa. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, com a equipe pernambucana já classificada.



Veja também