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Sport Márcio Goiano revela conversa para devolver confiança a jogadores do Sport: "Foi no emocional" Auxiliar comandou a equipe contra o Jacuipense no lugar de Roger Silva, demitido na última segunda (23)

Responsável por dirigir o Sport na partida contra o Jacuipense, na noite desta terça-feira (24), pela Copa do Nordeste, o auxiliar Márcio Goiano afirmou ter tentado virar a chave do grupo rubro-negro na base da conversa, após a demissão do técnico Roger Silva na última segunda (23).

Com a vitória sobre os baianos, apesar de uma atuação discreta, o Sport voltou a fazer na temporada depois de três tropeços seguidos.

"Aconteceu o que aconteceu e faz parte do futebol. A gente acabou trabalhando mais parte tática e o time adversário. Minha parte neste aspecto foi no emocional, de conversar, de mostrar a importância, a grandeza do clube. Entramos em uma outra competição importante, então foi a questão de superação, entrega, o algo a mais", pontuou Márcio Goiano.

"Dentro de campo, fomos uma equipe que sofreu pela organização do adversário, mas soube se sobressair. Dentro de tudo, conseguiram fazer o melhor", continuou.

Com apenas um dia de trabalho, Goiano explicou as mudanças feitas na equipe. O auxiliar da casa optou pelas entradas de nomes como Biel e Clayson, que estrearam como titulares na temporada, além de Carlos de Pena, preterido na maioria dos jogos por Roger Silva. Biel e de Pena, inclusive, foram os autores dos gols da vitória.

"Nós tínhamos um trabalho a ser feito. Fizemos , observamos alguns atletas que poderíamos colocar em campo. Fiquei focado nos atletas que eu teria para inserir no processo. Tenho a leitura que o trabalho estava sendo bem feito, e inserimos quem não tinha entrado. O próprio Biel, que veio para ter essa oportunidade, o de Pena com uma função diferente, o Clayson não tinha começado uma partida. São jogadores experientes, rodados. Ficamos felizes pelos atletas terem conseguido a vitória, era importante para a gente", ressaltou.

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