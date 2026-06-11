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Sport Márcio Goiano sai em defesa de Zé Marcos no Sport: "Sempre vou estar ao lado do atleta" Defensor teve que lidar com as vaias da torcida, após o gol de empate do Athletic

O técnico do Sport, Márcio Goiano, saiu em defesa do zagueiro Zé Marcos, após o empate em 1x1 do Sport com o Athletic, na noite desta quarta-feira (10), na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada da Série B. O defensor teve que lidar com as vaias da torcida, após errar no lance que originou o gol dos visitantes.

Em entrevista coletiva concedida depois do confronto, Goiano explicou o motivo de utilizar Zé Marcos entre os titulares, ao lado de Marcelo Benevenuto, e deixar Marcelo Ajul entre os reservas. O fator experiência foi uma das justificativas dadas pelo treinador.

"Tudo é uma questão de escolha. Todo mundo procura seu espaço durante a semana, e cabe a mim a escolha. O Ajul tem suas características, é um atleta que já foi titular em um momento. O Zé Marcos lesionou e o Ajul aproveitou a oportunidade. O Zé é experiente, o Benê (Benevenuto) é experiente. Joguei nesta posição, sei que não podemos errar, acabamos errando, e aí traz toda essa responsabilidade", falou o treinador.

Zé Marcos passou a ser vaiado pelos torcedores, aos 20 minutos do segundo tempo, depois de tentar afastar de cabeça uma jogada considerada 'morta'. No complemento do lance, a bola ficou com o lateral Diogo, do Athletic, que cruzou para a área e encontrou Ian Luccas para deixar tudo igual na Ilha.

"Sempre vou estar ao lado do atleta. Na minha opinião, eu deixaria a bola passar e iria proteger. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. A gente fica chateado, tivemos a oportunidade de chegar na liderança, contra o Avaí também tivemos essa oportunidade e tomamos o gol, pontuou Márcio Goiano.

Depois de desperdiçar a chance de retomar a liderança da Série B, o Sport vai em busca da missão longe do Recife. No domingo (14), visita o vice-líder São Bernardo, às 11h, pela 13ª rodada. Enquanto os pernambucanos têm 23 pontos, os paulistas somam 24 pontos na tabela.

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