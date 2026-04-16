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Futebol "Responsabilidade aumenta", ressalta Márcio Goiano ao assumir comando do Sport Interino foi efetivado no cargo de treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro

De interino a efetivado, a mudança de posto de Márcio Goiano representa também um aumento de responsabilidade na missão de comandar o Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Após sete jogos à frente do clube de forma até então temporária, desde a saída de Róger Silva, o profissional ganhou respaldo da diretoria para seguir na Ilha do Retiro. Escolha pautada no bom aproveitamento do presente e na identificação com as cores rubro-negras.

“Quando começamos o planejamento, a gente já tinha em mente trazer um treinador identificado com o clube. Trouxemos Márcio e agora teremos outro (Edson Miolo) assim também. Ambos campeões com a camisa do Sport como jogadores”, iniciou o executivo de futebol do Leão, Italo Rodrigues, citando também a vinda de Miolo, que estava treinando o sub-20 do Náutico.

“Veio a oportunidade de assumir e, através do ambiente que temos hoje, com os resultados e os treinamentos, acredito ser um caminho natural essa efetivação de Márcio. Os atletas abraçaram (a ideia), a comissão da casa deu suporte e não poderíamos fazer diferente e deixar de dar oportunidade ao profissional. Tenho certeza que ele ama esse clube como o torcedor ama”, apontou.





Números

Com cinco vitórias e dois empates nos sete jogos à frente do Sport no período, Márcio foi ganhando confiança para “pular de função”. Ainda assim, negou que esse tenha sido o propósito inicial da sua chegada.

“Cheguei para ser auxiliar, ser leal com os profissionais que estavam, ajudando da melhor forma possível. Sempre busquei fazer as coisas certas e em momento algum passou pela minha cabeça (assumir o Sport)”, disse. Após o convite, contudo, ele já ligou o “modo treinador”, pregando foco total na luta pelo acesso.

“Sei que o torcedor vai nos cobrar e passei para os atletas que a minha responsabilidade aumenta. Já conquistei um acesso com o Figueirense e quero conquistar novamente agora no Sport”, frisou.

Negociações

Antes da efetivação de Márcio, o Sport chegou a consultar outros treinadores como Eduardo Baptista, Claudio Tencati, Gilmar Dal Pozzo e Mariano Soso. O executivo, porém, negou que tenha aberto negociação.

“Nas últimas duas semanas, trabalhamos prospectando e entendendo os treinadores disponíveis no mercado. Analisando se eles encaixavam no clube e no elenco. Aí já descartamos alguns. Outros, por já conhecermos, a gente já sabia que eles se encaixariam, mas não chegamos a negociar ou fazer propostas. Apenas sondagens. Cheguei a falar com Mariano, assim como outros, para entender o momento deles e do Sport para decidir se teria evolução de ambas as partes. Agora estou muito feliz com Márcio ter dado tranquilidade e convicção para a efetivação dele”, argumentou.

Na Série B, o Sport está na 11ª posição, com seis pontos. Na Copa do Nordeste, o clube é o líder do Grupo C, com 12 pontos.

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