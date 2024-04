Marco Antônio alerta para Náutico não tropeçar em casa na estreia da Série C

A- A+

Há cinco anos, quando o Náutico obteve o acesso mais recente à Série B do Campeonato Brasileiro, uma das armas do clube foi o desempenho como mandante. Na primeira fase, o Timbu teve o melhor aproveitamento em casa, o que o colocou na liderança, classificando-se ao mata-mata. Ter os Aflitos como aliado também é o desejo em 2024 diante de uma nova tentativa de deixar a Série C.

O primeiro desafio do Náutico na Série C será justamente nos Aflitos, contra o São Bernardo-SP, mas nessa primeira missão o time terá um desfalque importante. O confronto será de portões fechados por conta de uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido à confusão envolvendo torcedores alvirrubros e do Confiança, no Batistão, no encontro entre as equipes, na edição passada da terceira divisão.

"Sabemos a falta que eles (torcedores) fazem, mas temos de representá-los dentro de campo, fazendo nosso papel para sair com a vitória", afirmou o meia Marco Antônio.

O jogo contra o São Bernardo também será o reencontro com o clube que foi o algoz dos pernambucanos em 2023. Na última rodada da primeira fase da Série C passada, o Timbu ficou no empate em 2x2 com a equipe paulista, desperdiçando a chance de avançar ao quadrangular, acumulando mais um ano na terceira divisão. Lembrança que os jogadores do atual elenco não querem se apegar.

"Isso ficou no passado. Agora é um novo grupo, novo elenco e nova competição. Temos de entrar para vencer. A Série C é uma competição difícil e precisamos muito dos nossos jogos em casa. Não podemos tropeçar na estreia", completou o meia.

Vale citar que no segundo jogo como mandante na Série C, contra o Ypiranga-RS, o Náutico não poderá comercializar ingressos, mas o estádio estará de portões abertos para a entrada gratuita de mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PcD).

Premiação

Todos os 20 clubes que disputam a Série C receberam R$ 1,2 milhão. Os que avançarem à segunda fase embolsarão R$ 312,5 mil.

A primeira fase terá turno único. Os 20 clubes se enfrentam e os oito melhores avançam para a próxima fase, com a divisão de dois quadrangulares tendo quatro integrantes cada. As chaves terão jogos de turno e returno, totalizando seis partidas para cada representante.

Os dois melhores de cada lado garantem vaga na Série B de 2025. Os primeiros colocados de cada grupo disputam o título na final, em duelo de ida e volta.

Além do Náutico, participam da Série C 2024: ABC, Aparecidense, Athletic-MG, Botafogo-PB, Caxias, Confiança, CSA, Ferroviária-SP, Ferroviário-CE, Figueirense, Floresta-CE, Londrina, Remo, Sampaio Corrêa, São Bernardo, São José-RS, Tombense, Volta Redonda e Ypiranga-RS.

