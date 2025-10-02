A- A+

Futebol Marco Antônio consegue rescisão indireta e deixa o Náutico Volante não entra em campo pelo Náutico desde derrota por 1x0 para a Ponte Preta, nos Aflitos, pelo quadrangular da Série C

O nome do volante Marco Antônio foi publicado nesta quinta-feira (2) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmando a rescisão indireta do contrato que o jogador tinha com o Náutico, anteriormente previsto para terminar no final de dezembro.





O jogador acionou a Justiça do Trabalho para conseguir a liberação antes do prazo final, alegando atraso no pagamento de férias, 13º salário e FGTS. Marco Antônio já tem um pré-contrato assinado com o CRB para 2026.



Marco não entra em campo desde a derrota do Náutico por 1x0 para a Ponte Preta, nos Aflitos, pela terceira rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. O técnico Hélio dos Anjos deixou o atleta fora dos planos justamente após vazar a notícia do acerto com o CRB, somado ao desempenho ruim do meia nas partidas subsequentes.

