Futebol Marco Antônio entra na lista de artilheiros do Náutico em 2025 Meia se igualou a Patrick Allan e Paulo Sérgio no grupo de goleadores do clube na temporada

Não é de hoje que o meia Marco Antônio se destaca como um atleta que consegue conciliar a força na marcação com a característica de aparecer como elemento surpresa no ataque. Poder que tem chamado atenção no Náutico ainda mais na Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Com cinco gols marcados, o atleta assumiu a artilharia alvirrubra na competição.



Marco Antônio balançou as redes contra Confiança, Ypiranga, Tombense, Londrina e São Bernardo. Em todos os jogos que marcou gols, o Náutico venceu. Participação decisiva que ajudou o Timbu a chegar não somente ao G8 da Série C como também ocupar a vice-liderança, com 33 pontos.

No ano, são seis gols, o que o coloca ao lado do meia Patrick Allan e do centroavante Paulo Sérgio na lista de goleadores do Náutico na temporada. O número de gols de Marco Antônio já é o dobro do que ele marcou nas 38 partidas que fez pelo Timbu em 2024.

“Fico feliz por fazer mais um gol. Contei um pouco com a sorte porque a bola sobrou no meu pé, mas a bola sobra somente para quem está ali na área. Guilherme (auxiliar-técnico do Náutico) cobra bastante para pisar na área. A gente treina toda a semana esse preenchimento dentro da área e pude ser feliz ao marcar mais um gol”, afirmou o meia, relembrando a bola na rede diante do São Bernardo.

Adversário do Náutico no fechamento da primeira fase, o Ituano está na oitava posição, com 24 pontos, precisando de um resultado positivo para se garantir no G8 que leva ao quadrangular. Diferente do Timbu, em terceiro, já com a vaga reservada.

“A comissão ainda nem tocou o assunto da segunda fase. É importante seguir o processo do jogo a jogo. Estamos focados no Ituano, trabalhando forte para buscar a vitória. Não será jogo morto para eles, muito menos para gente. Estaremos diante do nosso torcedor, jogando pela nossa evolução. Se eles chegam para buscar a classificação ou não, isso é problema deles. Estamos focados na gente para fazermos um grande jogo”, ressaltou o meia, elogiando a torcida alvirrubra.

“Estamos com uma atmosfera boa, com torcida e clube nessa união. Espero que eles lotem o estádio, fazendo uma grande festa, para vencermos e chegarmos fortes no quadrangular”, completou.

