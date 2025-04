A- A+

Marco Antônio, Marquinho ou Marco Pará? Reforço brinca sobre como prefere ser chamado no Náutico

Novo reforço do Náutico para a sequência da temporada 2025, o meia Marco Antônio contou que terá, como primeiro desafio, escolher como prefere ser chamado no clube. Afinal, o Timbu já tem outro Marco Antônio, o volante. Não faltam opções, mas, independente da escolha, o desejo do atleta é que o nome seja repetido por muito tempo pelos torcedores.

“Cara, acho que acho que o Náutico gosta de um Marco Antônio. Quero fazer sucesso aqui e deixar com que o torcedor lembre de mim. Sempre que pensarem em mim, podem pensar em Marquinho”, brincou o atleta, que contou já ter sido chamado somente de “Marco” ou “Marquinho Pará” no passado.

Para marcar o nome no Náutico, Marquinho sabe que a principal meta do ano precisa ser alcançada: o acesso à Série B.

“Chego com muita expectativa, quero muito dar certo aqui. Não somente neste ano, mas quero prolongar (a permanência). Mas para isso eu sei que vou ter que sofrer bastante, vou ter que fazer por onde. O principal objetivo do clube é o acesso e quero fazer parte disso, com ajuda dos meus companheiros”, contou.

O próximo compromisso do Náutico é sábado (26), contra o CSA, no Rei Pelé, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

