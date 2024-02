Titular contra o Porto, Marco Antônio mira sequência no Náutico

A- A+

O volante Marco Antônio recebeu a primeira oportunidade no time titular do Náutico na temporada na última quarta-feira (9), contra o Porto, pelo Campeonato Pernambucano. Substituto de Lorran, vetado por conta de uma lesão na coxa, o atleta destacou estar satisfeito com o desempenho após ter colaborado com uma assistência a gol.



“Feliz por ter recebido essa oportunidade do professor Allan Aal. Venho trabalhando muito desde o primeiro dia da pré temporada para estar preparado nesses momentos. Sempre que ele achar que devo jogar, estarei pronto”, comentou.



Marco Antônio deve seguir como titular do Náutico para o compromisso de sábado (10), contra o Maranhão, no Castelão, pela Copa do Nordeste. Na estreia, o Timbu perdeu por 1x0 para o Botafogo-PB, nos Aflitos.



“Acredito que a equipe vem em uma crescente. Tivemos um tropeço na Copa do Nordeste, mas temos totais condições para nos recuperarmos e seguirmos firmes na competição. No Estadual estamos invictos e vamos em busca desse título. A gente sabe da qualidade da equipe adversária. Vai ser um jogo muito difícil, mas vamos em busca desses três pontos para nos recuperarmos”, concluiu.

Veja também

Opinião Robinho evita falar sobre julgamento de Daniel Alves: 'Que Deus abençoe ele'